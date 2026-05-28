Hà Tĩnh: Cứu thành công 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Tối 28/5, Trung tá Lê Hữu Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo, phối hợp với ngư dân, cứu hộ thành công 1 tàu cá bị chìm.

Theo đó, vào lúc 14 giờ ngày 28/5, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) nhận được thông báo tàu cá TH-91895-TS, do anh Phạm Văn Ninh (sinh năm 1986, ở tỉnh Thanh Hóa) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng, trong quá trình đánh bắt hải sản bị sóng lớn đánh chìm. Tàu có chiều dài gần 14m, bị nạn cách bờ khoảng 6 km, trên tàu có 7 lao động.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã thông báo cho các phương tiện hoạt động gần đó đến ứng cứu; đồng thời cử 8 cán bộ, chiến sỹ và 1 ca nô tham gia cứu hộ kịp thời.

Đến 17 giờ cùng ngày, tất cả 7 ngư dân đều đã được cứu và đưa lên các phương tiện khác; tàu bị nạn sau đó được lai dắt về cảng cá Cửa Sót./.

