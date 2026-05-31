Thi lớp 10 tại Hà Nội: Hai thí sinh mang điện thoại vào phòng thi môn Toán

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Toán sáng nay, 31/5, có hai thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật khi mang điện thoại vào phòng thi. Theo quy chế, các thí sinh này bị đình chỉ thi ở môn Toán, kết quả thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ cũng sẽ bị huỷ bỏ.

Tổng số thí sinh dự thi môn Toán là gần 123.700 em, đạt tỷ lệ 99,67% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh vắng thi là 409 em.

Trong buổi thi môn Toán, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi và hỗ trợ y tế do vấn đề về sức khỏe.

Đề thi môn Toán được thí sinh đánh giá là khó hơn nhiều so với năm ngoái. Số câu hỏi phân loại tăng lên. Nếu năm ngoái, câu khó sẽ chiếm khoảng 1 điểm, rơi vào ý c bài hình và bài số 5 thì năm nay, từ câu c bài 3 đã khó, ý hai câu b của bài hình cũng rất khó.

Không còn không khí hồ hởi chung như kết thúc buổi thi ngày hôm qua, rời khỏi trường thi hôm nay, các thí sinh có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có nụ cười, có những khuôn mặt căng thẳng và có cả những giọt nước mắt rơi.

Môn Toán cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm nay của Hà Nội. Với các thí sinh dự tuyển vào các trường chuyên, các em sẽ làm bài thi môn chuyên vào ngày mai, 1/6./.

