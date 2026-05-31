Hà Nội: Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026

Sáng nay, 31/5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn tất môn thi Toán - môn cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.
Đề thi chính thức như sau:
Dù có nhiều áp lực, lo lắng, nhưng sự đồng hành của các bậc phụ huynh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chính là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp sỹ tử vững bước làm bài, tự tin “vượt vũ môn.”
Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội năm nay được đánh giá quen thuộc, bám sát chương trình, câu hỏi rõ ràng, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh trước khi bước vào các môn thi tiếp theo.
Đề Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 được giáo viên đánh giá có độ phân hóa cao hơn năm trước. Nhiều câu hỏi từ vựng, ngữ pháp theo ngữ cảnh. Dự báo chung cho rằng nhiều thí sinh đạt 8-9 điểm, số lượng điểm 10 sẽ giảm.
Chiều nay, gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã thi xong môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Dưới đây là gợi ý đáp án 24 mã đề của môn Tiếng Anh.
Trong buổi thi Ngoại ngữ, có một thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật do mang điện thoại vào phòng thi. Theo đó, tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi trong ngày đầu tiên là 2 hai em.
Kết thúc môn thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều sỹ tử Hà Nội nhận định đề thi môn Ngoại ngữ không quá khó. Nhiều em hoàn thành bài thi trong 20 - 30 phút và tự tin với điểm 9.
Chiều 30/5, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngoại Ngữ, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội.
Chiều nay, gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay. Dưới đây là đề thi chính thức của kỳ thi.
Sáng nay (30/5), gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Văn. Đề thi được đánh giá hay, vừa sức và bám sát chương trình, mang lại tâm lý phấn khởi cho các sĩ tử.
Theo nhận xét của các giáo viên, đề thi có cấu trúc quen thuộc và không khó với học sinh. Các câu hỏi phù hợp, cho phép các em được bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân.
Sáng nay, gần 124.000 học sinh Hà Nội đã hoàn tất bài thi môn Ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi do các giáo viên Tuyensinh247.com thực hiện.
Trong buổi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 sáng nay, Hà Nội có gần 123.700 thí sinh dự thi, vắng 390 em. Trong đó chỉ có duy nhất một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.
Rời khỏi phòng thi, thí sinh nhận định đề thi môn Ngữ văn năm nay vừa sức, trong đó các em đặc biệt ấn tượng với cả hai câu hỏi ở phần câu hỏi số 5 phần đọc hiểu và nghị luận xã hội.
Theo ghi nhận từ điểm thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (phường Giảng Võ), thí sinh có trạng thái khá tốt khi bước ra khỏi phòng thi. Nhiều em tươi cười và tự tin với bài thi môn Ngữ văn.
Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027; lãnh đạo Sở GD-ĐT đã trực tiếp kiểm tra điểm thi, động viên thí sinh và cán bộ coi thi.
Sáng nay, các sỹ tử Hà Nội đã kết thúc môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Dưới đây là đề thi chính thức.
Sáng nay (30/5), gần 124.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10 đầy áp lực, trong sự hồi hộp và kỳ vọng của hàng ngàn phụ huynh.
Với môn Ngữ văn, thí sinh nên đọc thật kỹ đề, gạch chân dưới các từ khóa trong câu hỏi và nên làm dàn ý cho các câu hỏi nghị luận để đảm bảo không sót ý.
Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh, phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi để tránh tắc đường, tránh nắng nóng và giúp thí sinh có thêm thời gian để giữ tâm thế bình tĩnh trước môn đầu tiên: môn Ngữ văn.
Đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay. Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi (chưa kể thi chuyên), tăng hơn 20 điểm thi so với năm 2025.
Theo thời gian biểu của buổi thi môn Ngữ văn, giám thị sẽ bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi từ 7 giờ và phát đề từ 7 giờ 55. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài bắt đầu từ 8 giờ.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố có gần 123.500 thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10. Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.
