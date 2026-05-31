Hà Nội: Đề thi Toán khó, thí sinh rời phòng thi với nhiều cung bậc cảm xúc

Không còn không khí hồ hởi chung như kết thúc buổi thi ngày hôm qua, rời khỏi trường thi hôm nay, các thí sinh có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi đề thi môn Toán được đánh giá là khó hơn nhiều so với năm ngoái. Có nụ cười, có những khuôn mặt căng thẳng và có những giọt nước mắt rơi.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Việt Nam – Ba Lan, giữa những tiếng cổ vũ của các tình nguyện viên, một số học sinh gục đầu trên vai phụ huynh.

Một học sinh cho biết em chỉ được khoảng 6 đến 7 điểm và với mức điểm này, em nghĩ mình sẽ khó có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Nguyễn Hương Giang, học sinh Trường Trung học cơ sở Mê Linh nhận định: “Đề thi môn Toán khó hơn nhiều so với năm ngoái, là thách thức nếu không học chắc kiến thức. Số câu phân loại tăng lên. Nếu năm ngoái, câu khó sẽ chiếm khoảng 1 điểm, rơi vào ý c bài hình và bài số 5 thì năm nay, từ câu c bài 3 đã khó, ý hai câu b của bài hình cũng rất khó,” Hương Giang cho hay.

Dù có lực học khá tốt, nữ sinh cho biết em phải mất nhiều thời gian để có thể làm được các câu hỏi này nhưng vẫn không thể làm hết đề thi. “Em mong sao mình không sai ở đâu trong các câu đã làm được. Nếu không sai phần nào, điểm số tối đa em có thể đạt được là 9 điểm,” Giang cho hay.

Đề thi khó hơn năm ngoái cũng là nhận định của Lê Cao Chiến, lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Đại Kim. Theo Chiến, bài số 5 vốn là bài khó trong cấu trúc đề thi mọi năm nhưng năm nay thậm chí bài này còn dễ hơn nếu so với câu b bài hình học.

Đề khó hơn năm ngoái, số câu phân loại tăng lên nên không phải thí sinh nào cũng làm bài tốt. Một thí sinh của Trường Trung học cơ sở FPT cho hay em làm bài không được tốt như mong muốn, dù đã làm hết sức mình.

“Có lẽ kết quả sẽ không được như mong đợi nhưng em vẫn tự tin và thấy không có gì phải hối tiếc vì bản thân đã nỗ lực hết sức mình. Em sẽ sẵn sàng đón nhận kết quả và nghĩ rằng việc tham gia kỳ thi chỉ là một con đường trong số rất nhiều con đường khác có thể đi trong tương lai. Em cũng mong các bạn nếu làm bài chưa được như ý giống em có thể lạc quan hơn thay vì suy nghĩ tiêu cực,” nữ sinh chia sẻ.

Môn Toán cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm nay của Hà Nội. Với các thí sinh dự tuyển vào các trường chuyên, các em sẽ làm bài thi môn chuyên vào ngày mai, 1/6./.

