Khánh Hòa: Mưa lớn làm cây cối ngã đổ gây mất an toàn trên đèo Ngoạn Mục

Sáng 31/5, tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn cục bộ kéo dài đã làm cây cối ngã đổ, chắn ngang một số đoạn đường đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn), gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện đi lại trên đèo Ngoạn Mục.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử lực lượng đến hiện trường, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực xảy ra sự cố.

Đồng thời phối hợp với người dân địa phương và các lực lượng chức năng của xã Lâm Sơn khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng xử lý cây cối ngã đổ, làm thông thoáng đường đèo, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đèo, dốc trong thời tiết mưa lớn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ - tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của hệ thống thời tiết xấu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trong 12 giờ qua (tính đến 9 giờ ngày 31/5) khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cụ thể như khu vực xã Vĩnh Hải 92,2mm, xã Công Hải 83mm...

Dự báo trong 12 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ khuyến cáo các địa phương chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ các tuyến đường trũng thấp nơi đô thị./.

