Cần Thơ: Phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam

Ngày 31/5, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, phường An Bình, thành phố Cần Thơ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã ghi nhận những đóng góp của quý chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử Phật giáo thành phố Cần Thơ trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ chúc các quý chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử vô lượng an lạc, phật sự viên thành, đón mùa Phật đản an vui.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn thời gian tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, hòa hợp; hướng dẫn tăng ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo,” gắn bó đồng hành cùng dân tộc; tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tăng ni kế thừa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng Phật giáo; tăng cường vận động tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Cùng với đó, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần trang nghiêm Giáo hội đúng như tinh thần Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Hồng, Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Cố vấn Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố, đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, Chư tôn đức giáo phẩm cùng đại diện lãnh đạo thành phố thực hiện các nghi lễ cúng dường Phật đản, thả bóng bay cầu hòa bình./.

