Gắn kết chiến lược Việt Nam-Singapore trong một ASEAN thịnh vượng

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore từ ngày 29-31/5 được đánh giá là có ý nghĩa hết sức quan trọng và diễn ra rất đúng thời điểm.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu và Tiến sỹ Mohamed Effendy B Abdul Hamid, Giảng viên cao cấp ngành Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), đều cho rằng chuyến thăm không chỉ tạo sức bật cho quan hệ Việt Nam-Singapore mà còn góp phần đảm bảo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là một nhân tố vững mạnh, thống nhất và không thể thiếu trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh biến động địa chính trị hiện nay, vấn đề đặt ra đối với mỗi nước không đơn thuần là làm sao để phát triển, mà là làm sao để chống chịu khi những tình huống phức tạp của khu vực và thế giới xảy ra. Yêu cầu đó buộc các nước phải mở rộng hợp tác và tìm hiểu khái niệm về gắn kết chiến lược. Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, gắn kết chiến lược tức là chia sẻ 3 điểm.

Thứ nhất, Việt Nam và Singapore chung tầm nhìn về khu vực và tương lai. Hai nước rất đồng nhất về quan điểm trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ cũng như với các nước khác, về xây dựng Đông Nam Á, châu Á thịnh vượng, phồn vinh và đặc biệt chú trọng luật quốc tế về hàng hải, an ninh. Hai nước đều phụ thuộc rất cao vào thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài, qua đó chia sẻ với nhau về tầm nhìn.

Thứ hai, Việt Nam và Singapore có khả năng cộng hưởng rất lớn vì Việt Nam có nguồn lực, động lực và có động năng rất tốt, trong khi Singapore đã trở thành mẫu hình phát triển. Vì vậy, hai bên kết hợp với nhau chắc chắn tạo ra những giá trị rất lớn.

Thứ ba, hai nước đều chủ trương xây dựng quan hệ gắn kết sâu từ hàng hải, hàng không, đào tạo nguồn nhân lực, đến năng lượng, dự trữ năng lượng, an ninh quốc gia, tạo ra sự thông thương để làm tiền đề cho một nền kinh tế Đông Nam Á thống nhất vào năm 2050, tức là Việt Nam với Singapore sẽ tiến trước. Hướng tới năm 2045,

Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển, hai nước gắn kết với một thể chế chiến lược cao hàng đầu thế giới. Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, đây cũng là điểm đặc sắc trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore.

Để đảm bảo an ninh, ổn định và phát triển bền vững, điều tối quan trọng là ASEAN phải củng cố vai trò "điểm tựa ổn định" trong bối cảnh môi trường toàn cầu ngày càng bất ổn.

Theo Tiến sỹ Mohamed Effendy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore đã góp phần thực hiện điều đó. Chuyến thăm mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác song phương, vượt ra ngoài các cuộc thảo luận thương mại truyền thống, cho thấy việc giải quyết những vấn đề quan trọng đòi hỏi sự phối hợp chiến lược sâu rộng hơn.

Tiến sỹ Mohamed Effendy khẳng định bằng cách đồng bộ hóa nỗ lực, Việt Nam và Singapore không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình mà còn tích cực đảm bảo ASEAN vẫn là một nhân tố vững mạnh, thống nhất và không thể thiếu trên trường quốc tế./.

