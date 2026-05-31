Việt Nam đang là điểm đến được ưa thích trong các khóa học của SFI ở Singapore

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore được đánh giá là tạo động lực rất lớn cho mối quan hệ Việt Nam- Singapore trên nhiều mặt, trong đó có văn hóa.

Tại trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Sáng kiến hữu nghị Đông Nam Á (SFI) đang thực hiện sứ mệnh lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thực tế cho thấy Việt Nam đang là điểm đến được ưa thích trong các khóa học của SFI.

Có lý do để SFI năm nay tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến để “chạm vào văn hóa.”

Mối quan hệ liên tục được nâng cấp từ Đối tác chiến lược năm 2023 lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 và đang tiếp tục được lãnh đạo Việt Nam và Singapore củng cố, tăng cường hợp tác về mọi mặt khiến ngày càng nhiều sinh viên tại Singapore muốn được hiểu thêm về Việt Nam.

Tiến sỹ Mohamed Effendy B Abdul Hamid- Giảng viên cao cấp ngành Nghiên cứu Đông Nam Á, Khoa Nghệ thuật và Khoa học Xã hội (FASS), thuộc NUS cho biết SFI là chương trình giới thiệu cho sinh viên tại Singapore về Đông Nam Á và lý giải tại sao khu vực này lại quan trọng.

Dựa trên những email mà ông nhận được, ngày càng nhiều sinh viên muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, về lịch sử, văn hóa, xã hội, và đặc biệt là kinh tế Việt Nam, chính vì vậy, các chuyến tham quan thực tế Việt Nam mới diễn ra ngày càng thường xuyên hơn.

Ông chia sẻ các sinh viên đặt ra câu hỏi với ông rằng: "Tại sao người Việt Nam lại thành công nhanh chóng như vậy?"; họ muốn xem cách Việt Nam đã thay đổi nền kinh tế như thế nào sau mỗi thời điểm nhất định, cách Việt Nam thích nghi với những thay đổi, cách Việt Nam thiết kế một mô hình kinh tế rất mới để đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Đây là những điều rất thú vị đối với sinh viên, họ muốn tìm tòi, so sánh và học hỏi.

Sau khi đăng ký khóa học, các sinh viên sẽ được học tiếng Việt. Những kiến thức cơ bản của tiếng Việt trong giao tiếp như “Chào Em,” “Chào Cô,” “Tên em là”… trở thành hành trang đầu tiên và tạo ra rất nhiều hứng thú cho sinh viên quốc tế khám phá Việt Nam và tiếng Việt sâu hơn.

Bên cạnh đó là những tiết học về lịch sử phát triển của Việt Nam trước khi có chuyến tham quan thực tế. Tiến sỹ Mohamed Effendy cho biết các sinh viên sẽ phải chuẩn bị kiến thức trước chuyến đi và sau khi chuyến học tập trải nghiệm kết thúc, các sinh viên sẽ suy ngẫm về chuyến đi và làm bài tập về trải nghiệm.

Thông thường, sinh viên sẽ trở nên hứng thú hơn rất nhiều sau khi được tận mắt chứng kiến xã hội Việt Nam, trò chuyện với người dân địa phương, thưởng thức đồ ăn và khám phá đất nước Việt Nam.

SFI 2026 đã giúp các sinh viên “chạm vào văn hóa” Việt Nam với khóa học về lịch sử Việt Nam cùng chuyến du lịch trải nghiệm từ Bắc đến Nam Việt Nam kéo dài 10 ngày bổ ích.

Jeffrey Tiang Jun Rong trình bày suy nghĩ về phát triển kinh tế của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Dư âm đọng lại là ấn tượng với một Việt Nam đang ngày càng vươn lên, mạnh mẽ. Em Jeffrey Tiang Jun Rong, sinh viên tham gia trải nghiệm, bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2045 trở thành một nước phát triển. Em cho rằng Việt Nam đang và sẽ nỗ lực vượt bậc để đạt được mục tiêu đó.

Trong khi đó, chọn đề tài đặc điểm kiến trúc để nói về Việt Nam sau chuyến đi thực tế, sinh viên Shwe Yati Oo cho biết rất ấn tượng về kiến trúc tại Việt Nam với những đặc điểm điển hình của thời kỳ phong kiến cho đến thời Pháp thuộc.

Shwe Yati Oo nhấn mạnh tại Việt Nam, kiến trúc không đơn thuần là những công trình to đẹp, mà nói lên nhiều điều về câu chuyện của sự thích ứng, nỗ lực vươn lên và phát triển của đất nước này.

Bài tập trải nghiệm cũng là một sản phẩm sáng tạo thú vị của sinh viên. Theo Tiến sĩ Mohamed Effendy, các sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo bài tập dưới bất kỳ dạng phương tiện truyền thông nào, từ video TikTok, bài đăng trên Facebook hay một bài rap bằng tiếng Việt.

Một buổi giao lưu của sinh viên Singapore với trường VinUniversity. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông nhấn mạnh đây là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp thu hút sinh viên hiểu thêm về Việt Nam.

SFI 2026 không chỉ là một chuyến đi học tập tại Việt Nam của sinh viên NUS Singapore, mà còn là hành trình để hiểu sâu hơn về con người, văn hóa và tinh thần Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Trong một thế giới ngày càng kết nối, việc sinh viên Singapore hiểu thêm về Việt Nam, và ngược lại, có ý nghĩa rất lớn. Những trải nghiệm như SFI giúp xây dựng sự đồng cảm, tôn trọng khác biệt và tạo nền tảng cho các mối quan hệ hợp tác tương lai giữa hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững./.

