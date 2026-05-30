Triển lãm văn hóa và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi 2026

Trong khuôn khổ các hoạt động Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, chiều 30/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật” với chủ đề “Khám phá bản sắc - Kết nối biển rừng.”

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch, các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi; cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Trình diễn dân ca bài chòi, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật, ca hát cộng đồng..., nhằm giới thiệu hạt nhân và tạo điểm vui chơi, giải trí cho những người yêu thích ca hát.

Qua đó, phát triển phong trào, định hướng âm nhạc cho giới trẻ và góp phần tạo nên không khí lễ hội sinh động, hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Hoàng cho biết, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi giao hòa giữa biển cả và đại ngàn, giữa chiều sâu của di sản và nhịp sống hiện đại.

Trên dải đất này, những giá trị văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, từ văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa đến văn hóa Đại Việt và không gian văn hóa Tây Nguyên đại ngàn; từ không gian biển đảo Lý Sơn thiêng liêng đến âm vang cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi.

Mỗi di sản, mỗi lễ hội, mỗi làn điệu dân ca, mỗi nghề thủ công truyền thống hay từng sản phẩm OCOP được giới thiệu tại triển lãm không chỉ là thành quả lao động sáng tạo của nhân dân, mà còn là kết tinh của ký ức văn hóa, của bản sắc và tâm hồn quê hương Quảng Ngãi.

“Thông qua triển lãm, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp: Di sản văn hóa không chỉ là giá trị của quá khứ mà còn là nguồn lực cho hiện tại và động lực phát triển bền vững trong tương lai; là cầu nối để kết nối biển với rừng, kết nối truyền thống với hiện đại, kết nối cộng đồng với du khách và kết nối Quảng Ngãi với bạn bè trong nước, quốc tế,” ông Phan Văn Hoàng nhấn mạnh.

Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa nghệ thuật” chủ đề “Khám phá bản sắc - Kết nối biển rừng” diễn ra từ nay đến ngày 6/6/2026, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm./.

Trải nghiệm văn hóa tại các "đình trong phố" giữa lòng Hà Nội Du khách có thể chọn trải nghiệm kỳ nghỉ 30/4-3/5 với nhiều hoạt động tại các đình, đền, điểm đến văn hóa như từ các đình như đình Tú Thị, Kim Ngân, đền Quan Đế đến các không gian triển lãm đặc sắc khác.

​