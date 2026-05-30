Gìn giữ và thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam-Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 30/5, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã thăm cô, trò của lớp tiếng Việt Lạc Hồng.

Giới thiệu về lớp học, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Thanh Phương Nghi cho biết lớp mới được hình thành nên số lượng học sinh còn khiêm tốn, chủ yếu là các em có bố hoặc mẹ là người nước ngoài. Mục tiêu của lớp là tạo không gian giao lưu, gìn giữ văn hóa, thúc đẩy hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng. Lớp hiện do một vài giáo viên cộng đồng luân phiên dạy tình nguyện. Phụ huynh và các học sinh đều rất phấn khởi, háo hức mỗi khi được đến lớp.

Ngoài việc bảo trợ cho lớp Lạc Hồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng đã hỗ trợ cấp miễn phí các giáo trình dạy tiếng Việt do Bộ Giáo dục phát hành (sách giáo khoa, đĩa CD, DVD…) cho các gia đình có nhu cầu dạy học cho con em; khuyến khích tổ chức các lớp dạy tiếng Việt trực tuyến, các hoạt động giao lưu, kết nối thế hệ trẻ (tham quan học tập, hướng nghiệp cho con, cháu Việt kiều…).

Nhìn chung, các hoạt động này đã từng bước đem lại hiệu quả tốt trong việc khuyến khích lòng yêu tiếng Việt, hướng về quê hương đất nước.

Hiện có khoảng 34.000 người Việt Nam đang học tập, làm việc, sinh sống tại Singapore, phần lớn là trí thức, thế hệ trẻ, trong đó, hầu hết đều có gia đình, họ hàng đang sinh sống tại Việt Nam nên nhu cầu duy trì văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ cho con cái để tiếp nối sự gắn kết với gia đình, quê hương ngày càng cao.

Trò chuyện với các giáo viên và học sinh của lớp Lạc Hồng, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ tự hào khi giữa nhịp sống hiện đại và bận rộn của Singapore lại có sự hiện diện của một lớp học tiếng Việt dành cho các cháu thiếu nhi; cảm nhận đây không chỉ là một lớp học đơn thuần, mà còn là một mái nhà nhỏ đong đầy tình yêu với tiếng Việt, với quê hương và tình cảm gắn bó với cội nguồn dân tộc.

Phu nhân đánh giá cao tâm huyết của các thầy cô giáo, những người đã dành thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để gieo từng hạt mầm tiếng Việt cho các cháu nhỏ và mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành, quan tâm đến việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho con em mình; nhấn mạnh đây chính là một cách để giữ gìn bản sắc văn hóa và là sợi dây gắn kết các thế hệ trong gia đình với nhau.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng cô trò lớp Lạc Hồng tủ sách tiếng Việt với 100 đầu sách bằng tiếng Việt và song ngữ về văn hóa, lịch sử và sách học tiếng Việt… đồng thời gửi gắm thông điệp mong muốn các cháu sẽ chăm chỉ học ngôn ngữ mẹ đẻ để mỗi khi về Việt Nam có thể tự tin giao tiếp, chia sẻ về cuộc sống ở Singapore với người thân, qua đó vun đắp tình cảm gắn bó với gia đình, quê hương.

Chiều cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Loo Tze Lui- Phu nhân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong - đã thăm Temasek Shophouse, một trung tâm tạo tác động xã hội của Singapore và có tiệc trà thân mật sau đó.

Phu nhân Loo Tze Lui chia sẻ Singapore là đất nước có diện tích khiêm tốn, ít tài nguyên thiên nhiên nên người dân chính là tài sản quý báu nhất. Vì lý do đó, Temasek Shophouse, vốn là một tòa nhà có từ năm 1928, đã được cải tạo để vừa bảo tồn, vừa phục vụ người dân như một không gian kết nối cho các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp xã hội, công ty khởi nghiệp vì cộng đồng, các nhà hoạt động xã hội và những cá nhân mong muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp lại Phu nhân Loo Tze Lui, nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Singapore tháng 3/2025 và cuộc gặp giữa hai Phu nhân sau đó ít lâu tại Hà Nội.

Với Temasek Shophouse, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng về sự kết nối sáng tạo của Singapore giữa kiến trúc lịch sử với phát triển cộng đồng, đổi mới xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Cảm ơn Singapore và Phu nhân Loo Tze Lui vì sự tiếp đón trọng thị và chân thành, Phu nhân Ngô Phương Ly mong sớm gặp lại trong thời gian tới ở Việt Nam để tiếp tục tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trước đó, chiều 29/5, Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp với bà Jane Ittogi - Phu nhân Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam - tại Bảo tàng Peranakan - không gian văn hóa đặc sắc bậc nhất của Singapore.

Buổi gặp gỡ không chỉ mang đến những khoảnh khắc gần gũi giữa hai Phu nhân với những chia sẻ chân thành về nghệ thuật, di sản mà còn mở ra những ý tưởng tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân góp phần củng cố sâu sắc tình hữu nghị giữa hai nước.

Ấn tượng với cách mà nghệ thuật và văn hóa Peranakan được bảo tồn qua từng hiện vật sinh động tại bảo tàng, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ nghệ thuật không chỉ là sự lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng bản sắc và kết nối con người giữa các thế hệ.

Khẳng định văn hóa luôn là chiếc cầu nối bền chặt giữa các quốc gia và dân tộc, Phu nhân cho rằng Việt Nam và Singapore dù có những nét đặc trưng riêng nhưng đều cùng chia sẻ nhiều giá trị tốt đẹp của châu Á như tình yêu gia đình, tinh thần hiếu học, sự chăm chỉ và ý thức cộng đồng. Chính những giá trị chung ấy đã góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Phu nhân Jane Ittogi - người có mối liên hệ sâu sắc với cộng đồng Peranakan - đặc biệt bày tỏ tình yêu dành cho mỹ thuật Việt Nam. Nhiều tác phẩm của các danh họa Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Lê Phổ và các nghệ sỹ đương đại khác được người Singapore đánh giá rất cao bởi giá trị nghệ thuật đặc sắc, vẻ đẹp cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử của đất nước và con người Việt Nam được thể hiện qua từng bức họa.

Nhắc đến những bức tranh về nghệ thuật chèo của danh họa Bùi Xuân Phái, Phu nhân Jane Ittogi bày tỏ mong muốn loại hình nghệ thuật đặc sắc này của Việt Nam sẽ sớm đến Singapore.

Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Phu nhân Jane Ittogi dành cho nền mỹ thuật và văn hóa Việt Nam.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai nước sẽ thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa nhiều hơn nữa, không chỉ nghệ thuật chèo mà các loại hình văn hóa khác của Việt Nam cũng sẽ được đến Singapore và tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa như triển lãm tranh của nghệ sỹ Việt Nam ở Singapore và ngược lại./.

