Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Nhân dịp tham dự Đối thoại Shangri-la tại Singapore, ngày 30/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Jan Adams.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, trong đó có hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao cả ở góc độ song phương và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị; đẩy nhanh triển khai các cam kết, thỏa thuận; thúc đẩy hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong; và mong lãnh đạo Australia thu xếp tham dự Diễn đàn Tương lai Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 3 tại Việt Nam từ ngày 9-10/6.

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Jan Adams chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua; đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, trong đó đặc biệt bày tỏ đồng tình với ý kiến của Việt Nam về việc tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa trong khu vực.

Bà khẳng định Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển; ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027.

Thứ trưởng Jan Adams mong Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thu xếp thời gian thăm Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 8 vào thời gian tới; đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong phối hợp thúc đẩy tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Australia” tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao việc thực hiện đúng tiến độ Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027 trên các lĩnh vực; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, khoáng sản chiến lược, kinh tế số và các lĩnh vực cùng quan tâm khác; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển./.

