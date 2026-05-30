Chuyên gia quốc tế đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur về Đối thoại Shangri-La đang diễn ra tại Singapore (từ 29-31/5), chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương, ông Ei Sun Oh đã nhấn mạnh tới vai trò ngoại giao ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

Đề cập tới sự hiện diện của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La, Tiến sỹ Ei Sun Oh cho rằng Việt Nam đã chính thức bước lên "sân khấu” khu vực với một tâm thế mới, đó là một bên tham gia ngoại giao mang tính kiến tạo vì hòa bình và ổn định.

Theo chuyên gia Ei Sun Oh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La năm nay không chỉ là một bài diễn văn thông thường mà còn là sự khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam đang định vị mình là một nhân tố ngoại giao có trách nhiệm, đóng góp tích cực cho các vấn đề chung mà ASEAN và thế giới đang quan tâm. Vai trò này nhận được sự ủng hộ và chào đón mạnh mẽ từ các quốc gia láng giềng trong khối ASEAN.

Tiến sỹ El Sun OH trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Thành Trung/TTXVN)

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong thông điệp của Việt Nam là cam kết đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế. Chuyên gia Ei Sun Oh nhận định rằng lập trường này đặc biệt có ý nghĩa và nhận được sự đồng thuận từ nhiều quốc gia, nhất là các bên liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột. Theo ông Ei Sun Oh, việc ưu tiên giải pháp hòa bình là cực kỳ cấp thiết, nhất là khi khu vực vừa chứng kiến những đối đầu thực tế giữa một số quốc gia thành viên.

Đánh giá về lòng tin chiến lược, chuyên gia cao cấp Malaysia khẳng định Việt Nam không chỉ thúc đẩy các nguyên tắc này trên bàn nghị sự mà còn hiện thực hóa bằng hành động. Việc Việt Nam từng đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội đã chứng minh khả năng của quốc gia này trong vai trò một "chủ nhà ngoại giao" tin cậy và trung lập.

Bên cạnh đó, sự trỗi dậy hòa bình của Việt Nam để trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á được coi là minh chứng sống động cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một cấu trúc an ninh bao trùm.

Chuyên gia Ei Sun Oh tin rằng mô hình phát triển và cách tiếp cận an ninh của Việt Nam sẽ đóng góp đáng kể vào việc xây dựng một khu vực bền vững, nơi lợi ích của mọi quốc gia láng giềng đều được coi trọng./.

