Hoan nghênh Quảng Tây triển khai hợp tác với Việt Nam về khoa học-công nghệ

Ngày 30/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã tiếp đồng chí Lư Tân Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy, Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, trong đó, giao lưu, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Quảng Tây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: thương mại năm 2025 đạt 311,2 tỷ nhân dân tệ (45,8 tỷ USD), tăng 5,3%, chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu của Quảng Tây.

Việt Nam liên tục 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.

Kết nối giao thông, mở mới, nâng cấp cửa khẩu và hợp tác khoa học công nghệ đạt nhiều tiến triển.

Nhằm cụ thể hóa những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 4/2026), Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục triển khai tốt các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, quản trị địa phương; tiên phong thực hiện nhận thức chung cấp cao về liên kết kinh tế sâu rộng giữa hai nước, đẩy nhanh kết nối giao thông, trọng tâm là 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh và Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao thương, tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hợp tác khai thác tốt tiềm năng du lịch của hai bên.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh Quảng Tây triển khai mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam về khoa học-công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến công nghệ cao, phát triển bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ tịch Quảng Tây Lư Tân Ninh khẳng định Quảng Tây đặc biệt coi trọng giao lưu, hợp tác với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về kết nối hạ tầng giao thông cả đường sắt, đường bộ, đường biển, duy trì thương mại phát triển bền vững, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam, phối hợp nâng cấp cửa khẩu, tiện lợi hóa thông quan, khuyến khích hợp tác du lịch qua biên giới và giao lưu hữu nghị giữa các địa phương hai bên./.

