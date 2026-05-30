Giao lưu văn hóa - nền tảng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 30/5, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2026 đã chính thức khai mạc tại công viên Yoyogi, Tokyo. Đây là lần thứ 18 Lễ hội Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Nhật có quy mô lớn và được mong chờ hằng năm tại Tokyo.

heo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Chủ tịch danh dự Lễ hội Việt Nam 2026; ông Shimada Tomoaki, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản; ông Aoyagi Yoichiro, đồng Chủ tịch Ban Tổ chức, cùng đông đảo đại biểu, khách mời, bạn bè Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và du khách quốc tế.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, trong suốt 18 năm qua, Lễ hội Việt Nam đã phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện văn hóa thường niên, trở thành điểm gặp gỡ ý nghĩa của nhân dân hai nước.

Theo Đại sứ, đây là nơi người dân Việt Nam và Nhật Bản cùng chia sẻ văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng lễ hội năm nay sẽ tiếp tục đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn thông qua văn hóa và giao lưu nhân dân.



Bà Obuchi Yuko đánh giá cao vai trò của Lễ hội Việt Nam trong việc thúc đẩy giao lưu giữa hai nước. Bà cho biết, năm ngoái lễ hội đã thu hút hơn 140.000 lượt khách tham quan, trở thành không gian quan trọng để người dân Nhật Bản cảm nhận sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Bà cũng nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang ngày càng phát triển sâu rộng.



Đại diện phía Nhật Bản, ông Shimada Tomoaki khẳng định nước này và Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Ông cho rằng những hoạt động giao lưu văn hóa như Lễ hội Việt Nam sẽ trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng tốt đẹp.



Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2026. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, trong bối cảnh giao lưu văn hóa được xác định là một lĩnh vực hợp tác quan trọng, các lễ hội đã trở thành một trụ cột mới trong quan hệ của hai nước.

Với tinh thần đó, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa là một mũi nhọn để triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, hai nước đã xác định cần phải thúc đẩy hơn hơn nữa giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.



Chương trình văn nghệ chào mừng đã mang đến bầu không khí sôi động cho lễ hội. Các tiết mục ca múa nhạc mang âm hưởng Việt Nam, kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Những giai điệu quen thuộc, trang phục truyền thống nhiều màu sắc, cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam đã góp phần tái hiện hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và năng động trong mắt bạn bè quốc tế.



Một trong những điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Việt Nam năm nay là chương trình biểu diễn của Nhà hát Múa rối Thăng Long đến từ Hà Nội. Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Yamaguchi Natsuo - Thượng nghị sỹ và cựu Chủ tịch đảng Công Minh - chia sẻ rằng ông đã nhiều lần xem múa rối nước và mỗi lần xem đều cảm nhận rất rõ văn hóa trồng lúa, văn hóa lúa nước Việt Nam có những điểm chung với Nhật Bản.

Ông bày tỏ mong muốn văn hóa Việt Nam, vốn được yêu mến dưới hình thức nghệ thuật múa rối này, sẽ tiếp tục được gìn giữ lâu dài trong tương lai.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Phương Thảo - một kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản - xúc động cho biết tuổi thơ ở Việt Nam thường xuyên xem múa rối nước.

Vì vậy khi được thưởng thức tại Nhật Bản những tiết mục múa rối nước, những làn điệu dân ca quen thuộc của quê hương, chị cảm thấy những ký ức đẹp của tuổi thơ lại tràn về.



Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Thăng Long rất vui mừng khi nhận thấy nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam nhận được sự đón chào nồng nhiệt không chỉ từ các kiều bào Việt Nam mà cả người dân Nhật Bản.

Bà bày tỏ mong muốn nghệ thuật múa rối nước của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung có thể được giới thiệu rộng rãi hơn đến bạn bè quốc tế.



Nghệ sỹ Thanh Hiền - Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long - chia sẻ nhà hát đem đến Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và lịch sử của Hà Nội.

Các nghệ sỹ mong muốn gửi đến kiều bào và người dân Nhật Bản hình ảnh một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, một thủ đô Hà Nội văn hiến, đoàn kết và hòa bình.



Cùng với các hoạt động nghệ thuật, lễ hội năm nay có hơn 100 gian hàng và không gian triển lãm, giới thiệu đa dạng sản phẩm, ẩm thực, du lịch và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

Du khách có thể thưởng thức những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, nem, bún, càphê Việt Nam; đồng thời tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng như đồ thủ công truyền thống, sản phẩm du lịch địa phương, đặc sản vùng miền và các mặt hàng tiêu biểu mang dấu ấn văn hóa Việt Nam.



Không gian lễ hội tại công viên Yoyogi trở thành điểm hội tụ của hương vị, âm thanh và màu sắc Việt Nam giữa lòng Tokyo. Đối với người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, lễ hội là dịp để gặp gỡ, kết nối cộng đồng và tìm lại cảm giác gần gũi với quê hương.

Đối với người dân Nhật Bản, đây là cơ hội để trực tiếp trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua ẩm thực, nghệ thuật, du lịch và giao lưu với cộng đồng người Việt.

Một hình ảnh quen thuộc tại lễ hội Việt Nam là những dòng người xếp hàng dài, kiên nhẫn trước những gian hàng ẩm thực của Việt Nam.



Một du khách Nhật Bản chia sẻ hồi nhỏ từng sống ở Việt Nam nên bản thân vốn đã có hứng thú với Việt Nam. Từ năm ngoái, chị đã bắt đầu đến lễ hội Việt Nam vì yêu thích văn hóa ẩm thực Việt Nam, cũng như bầu không khí của các quầy hàng ngoài trời.



Với quy mô ngày càng lớn và nội dung phong phú, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2026 không chỉ là dịp quảng bá văn hóa, ẩm thực và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ban Tổ chức dự kiến lễ hội sẽ đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan trong hai ngày 30-31/5./.

