'Thực đơn' sách phong phú cho độc giả nhỏ tuổi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và đón mùa Hè 2026, các đơn vị xuất bản đã tung ra nhiều ấn phẩm vừa mang tính giáo dục vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của độc giả nhỏ tuổi.

Là đơn vị tiêu biểu cho dòng sách thiếu nhi, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới, phong phú đa dạng thể loại.

Trước hết là sách dành cho lứa tuổi nhi đồng, tiêu biểu là bộ sách “Nhà hoạt động môi trường nhí” (3 cuốn), mang tới cho các bạn nhỏ nhiều thông tin cần thiết để trở thành một nhà bảo vệ môi trường tích cực.

Những tình huống truyện được lựa chọn gần gũi với đời sống của trẻ em Việt Nam.

“Bốn mùa yêu thương” là bộ sách tranh cho thiếu nhi mới của tác giả Mai Anh Đoàn, họa sỹ Châu Phạm vẽ minh họa. Mỗi mùa mang đến những cảm xúc và nguồn năng lượng sống khác nhau, thế nhưng cả bốn mùa đều gặp nhau ở một điểm: Tình yêu thương chính là ánh sáng tuyệt vời nhất để trẻ thơ ngắm nhìn và đón nhận thế giới.

Cuốn sách “Chú robot tưởng mình là người” của Giáo sư-Tiến sỹ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, kể về một nhân vật tên là Biết Điều – một chú robot không hoàn hảo, cũng không mạnh mẽ hay siêu việt, mà chỉ rất giống một đứa trẻ đang học cách lớn lên.

Những mẩu chuyện về Biết Điều cùng những người bạn ở thế giới bên ngoài phòng lab mang đến thông điệp đầy nhân văn về việc chăm chỉ quan sát thế giới; về việc được là chính mình, cho dù khác biệt, luôn là điều đáng để chúng ta cố gắng.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách kỹ năng và tâm lý gia đình gồm 10 cuốn nhằm giúp trẻ phát triển kỹ năng sống và hỗ trợ cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Bộ sách chia thành ba chủ đề: “Kỹ năng sinh tồn thông minh của trẻ,” “Kỹ năng làm cha mẹ” và “Tâm lý thiếu niên.”

Bên cạnh đó là bộ “Kỹ năng sinh tồn thông minh của trẻ” gồm 3 cuốn: “Giao tiếp tốt-Biết tự lập,” “Thói quen tốt-Biết ứng xử” và “Kiến thức an toàn-Biết thoát hiểm và bảo vệ bản thân.”

Thông qua những câu chuyện gần gũi và các tình huống quen thuộc trong đời sống hàng ngày, bộ sách giúp trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, biết lắng nghe, chia sẻ và ứng xử văn minh với mọi người xung quanh. Đồng thời, trẻ cũng được khuyến khích hình thành tinh thần tự lập trong học tập và sinh hoạt.

Đặc biệt, cuốn “Kiến thức an toàn - Biết thoát hiểm và bảo vệ bản thân” cung cấp nhiều kỹ năng thiết thực như sử dụng điện an toàn, tham gia giao thông đúng cách, phòng tránh tai nạn, ứng phó với thiên tai hay nhận diện những nguy cơ trên môi trường số. Những kiến thức này góp phần giúp trẻ tự tin hơn trong quá trình khám phá thế giới xung quanh.

Đối với tuổi thiếu niên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ra mắt bộ sách “Tâm lý thiếu niên” gồm 3 cuốn: “Cha mẹ thông thái: Cùng con chinh phục tuổi ẩm ương,” “Cha mẹ thông thái: Cùng con trai bước qua tuổi dậy thì,” “Cha mẹ thông thái: Cùng con gái bước qua tuổi dậy thì” sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn những thay đổi về tâm sinh lý, cảm xúc và hành vi của trẻ trong tuổi dậy thì.

Mùa Hè năm nay, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu nhiều cuốn sách được vinh danh tại các giải thưởng. Nổi bật là tập truyện “100 cái chân” của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, đoạt Giải Khát vọng Dế Mèn của Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam).

Các bạn nhỏ sẽ đơn giản đọc cuốn sách này như một câu chuyện đồng thoại thú vị trước giờ đi ngủ, có những con vật biết nói, có con cá Trắm đọc sách, có khu rừng dù có trải qua mùa khô hạn nhưng rồi sẽ trở lại xanh tươi…

Tập truyện ra mắt bạn đọc sau hơn 20 năm kể từ “hiện tượng xuất bản” “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.” Nhà văn đã dành nhiều tâm huyết cho lần trở lại này bằng cách tự tay vẽ tất cả hình minh họa.

Ngoài ra còn có cuốn sách “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố” vừa được Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2026. Cuốn sách đầy ắp kiến thức và thông tin về hệ động thực vật phong phú ở Thảo Cầm Viên, đặc biệt là những loài đặc hữu của nước ta.

Nhằm góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cho trẻ nhỏ và khơi dậy tình yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương đất nước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Carobooks giới thiệu tới bạn đọc tập thơ thiếu nhi “Bốn mùa Việt Nam” của nhà thơ Lữ Mai.

Tập thơ được bố cục theo bốn phần tương ứng với bốn mùa trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi phần là mang vẻ đẹp, cảm xúc riêng, tái hiện sinh động nhịp điệu của thiên nhiên và đời sống qua góc nhìn trong trẻo, hồn nhiên của trẻ thơ.

Qua những vần thơ, người lớn có thể gặp lại chút bình yên, thư thái để ngồi xuống bên con, đọc cho con nghe và hiểu con hơn.

“Trong cuộc sống hôm nay, trẻ nhỏ có rất nhiều điều để bị cuốn vào, từ những thiết bị công nghệ, nhịp sống nhanh, đến cả những áp lực học tập đến sớm hơn. Tôi nhiều khi tự hỏi làm sao để các em vẫn giữ được sự hồn nhiên, niềm vui giản dị. Và thơ ca với tôi là một lựa chọn gần gũi, nhẹ nhàng để đến gần các em theo hướng gợi mở và chia sẻ,” nhà thơ Lữ Mai nói./.

