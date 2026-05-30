Xung lực mới cho quan hệ thương mại Việt Nam-Philippines

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 đến nay, Việt Nam và Philippines không ngừng củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực; trong đó, kinh tế, thương mại ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới.

Vì vậy, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Philippines phát triển theo hướng mạnh mẽ và bền vững hơn.

Trụ cột nổi bật

Với mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines đang phát triển tích cực, toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Đáng lưu ý, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng với tốc độ trung bình trên 10%/năm trong giai đoạn 2015-2025, từ 2,92 tỷ USD lên 7,8 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Cùng đó, cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng với gần 40 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực từ Việt Nam.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong những năm gần đây. Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 8,66 tỷ USD, tăng trên 11% so với năm 2023 và lần đầu tiên vượt mốc 8 tỷ USD. Hai bên đang hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại lên trên 10 tỷ USD.

Philippines hiện tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt khoảng 1,6 tỷ USD. Chỉ riêng hai tháng đầu năm 2026, lượng gạo xuất khẩu sang Philippines đạt 711.000 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh gạo, nhiều nhóm hàng có hàm lượng công nghiệp và giá trị gia tăng cao cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực như máy móc thiết bị, clinker và xi măng, càphê, điện thoại và linh kiện, máy tính, phương tiện vận tải và phụ tùng.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đánh giá, trong suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ Philippines-Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực; trong đó hợp tác kinh tế đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng đặc biệt ấn tượng. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đang đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, năng lượng tái tạo, cấp nước sạch và hạ tầng, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hiện diện rõ nét hơn tại thị trường Philippines.

Những con số đầu tư cho thấy xu hướng liên kết kinh tế ngày càng sâu rộng. Năm 2025, vốn đầu tư từ Việt Nam sang Philippines đạt hơn 92 triệu USD, chiếm gần 70% tổng vốn đầu tư lũy kế của Việt Nam tại quốc gia này. Các dự án tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi xanh, taxi điện và công nghệ cao, tạo thêm động lực cho quá trình phát triển bền vững của Philippines.

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp Philippines cũng đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Tập đoàn Jollibee hiện sở hữu hơn 230 cửa hàng trên toàn quốc và dự kiến nâng lên khoảng 300 cửa hàng trong năm 2026. Một số doanh nghiệp Philippines đang tham gia vận hành các nhà máy xử lý nước, đầu tư hạ tầng giao thông và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cảng biển tại Việt Nam.

Ông Lê Phú Cường, Tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines nhận định: Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, có thể khẳng định quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Philippines đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015.

Những điểm sáng nổi bật có thể thấy rõ là kim ngạch thương mại tăng trưởng ấn tượng. Philippines hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khối ASEAN.

Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa giữa hai nước mang tính bổ trợ cao. Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là gạo, là nguồn cung quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho nước bạn. Cùng đó, Việt Nam cũng mở rộng mạnh mẽ xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp như vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép), linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Philippines nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất, trong đó chủ yếu là các mặt hàng điện tử và linh kiện. Thời gian qua Thương vụ Việt Nam tại Philippines đã triển khai hàng loạt xúc tiến với trọng tâm là kết nối trực tiếp doanh nghiệp, tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu của Philippines với doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn của Việt Nam.

Mở rộng hợp tác

Theo ông Lê Phú Cường, ngoài các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp và vật liệu xây dựng, giai đoạn tới sẽ chứng kiến những bước đột phá lớn ở 3 lĩnh vực mới mang tính xu thế. Đầu tiên là kinh tế số và thương mại điện tử. Cả Việt Nam và Philippines đều có quy mô dân số trẻ, tốc độ số hóa cực kỳ nhanh. Việc hợp tác chia sẻ giải pháp công nghệ, nền tảng logistics chặng cuối và thanh toán xuyên biên giới sẽ là mảnh đất rất màu mỡ cho các doanh nghiệp công nghệ hai nước.

Tiếp theo là năng lượng tái tạo và kinh tế xanh. Philippines đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng mặt trời, năng lượng gió để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Việt Nam với kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo nhanh chóng thời gian qua hoàn toàn có thể hợp tác, chia sẻ công nghệ hoặc liên doanh đầu tư tại địa bàn.

Ngoài ra, thủy sản và thực phẩm chế biến sâu cũng được xem là lĩnh vực nhiều tiềm năng. Nhu cầu về thực phẩm tiện lợi, chất lượng cao tại các đô thị lớn của Philippines như Manila, Cebu, Davao rất lớn. Đặc biệt, phân khúc thực phẩm Halal đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là một hướng đi mới giúp doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường này.

Với vai trò là cầu nối và điểm tựa cho doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Philippines liên tục cập nhật các thay đổi về chính sách thuế, rào cản kỹ thuật và xu hướng tiêu dùng của Philippines để cảnh báo, định hướng sớm cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh việc duy trì các khu gian hàng Việt Nam tại các hội chợ lớn (như Philippines Food Expo, WOFEX, WOFBEX...), Thương vụ đẩy mạnh kết nối giao thương (B2B) cả trực tiếp và trực tuyến, đưa đoàn doanh nghiệp Philippines về Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng và ngược lại.

Ngoài ra, Thương vụ đã và đang tích cực hỗ trợ thẩm định uy tín của các nhà nhập khẩu Philippines, đồng thời can thiệp kịp thời để tháo gỡ các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Song song đó, Thương vụ cũng chú trọng mở rộng mạng lưới vùng miền. Không chỉ tập trung tại thủ đô Manila, Thương vụ đang tích cực khảo sát, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn khác của Philippines như Cebu, Davao để mở đường cho hàng hóa Việt Nam tiến sâu vào thị trường ngách.

Ông Lê Phú Cường chỉ rõ: Để thành công tại thị trường này, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ tính đa dạng của thị trường; định vị rõ phân khúc khách hàng mục tiêu. Cùng đó, đảm bảo chất lượng hàng hóa ổn định giữa các lô hàng, đồng thời thực hiện nghiêm túc các cam kết về tiến độ giao hàng là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư vào thiết kế bao bì, xây dựng nhãn hiệu và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Philippines. Cuối cùng, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với Thương vụ ngay từ bước khảo sát thị trường để nhận tư vấn thực tế nhất, tránh rủi ro không đáng có, nhất là việc xác minh đối tác trước khi giao dịch về tài chính.

Từ góc độ xúc tiến thương mại, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú nhận định, Philippines không chỉ là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong ASEAN mà còn là thị trường tiêu thụ lớn của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực, nhất là nông sản, lương thực và thực phẩm.

Việt Nam và Philippines đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định Vận tải thương mại.

Đối với mặt hàng gạo - lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa hai nền kinh tế, ông Vũ Bá Phú cho rằng, đây là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác theo hướng ổn định, dài hạn, gắn thương mại gạo với bảo đảm an ninh lương thực và duy trì chuỗi cung ứng bền vững. Không chỉ dừng ở gạo, Philippines còn là thị trường giàu tiềm năng đối với thực phẩm chế biến, cà phê, thủy sản, hàng tiêu dùng, điện thoại, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải.

Theo Cục trưởng Vũ Bá Phú, thời gian tới, xúc tiến thương mại sẽ tập trung vào việc cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo sớm những thay đổi về chính sách nhập khẩu; đồng thời tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà nhập khẩu, hệ thống bán lẻ, siêu thị và nền tảng thương mại điện tử của Philippines. Cùng đó là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng sở tại.

Đáng chú ý, Philippines không chỉ là thị trường xuất khẩu truyền thống mà còn là địa bàn quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực ASEAN. Với đặc thù là quốc gia quần đảo có nhu cầu lớn về vận tải biển, logistics, kho lạnh, phân phối đa điểm và thương mại điện tử xuyên biên giới, đây được xem là những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng trong giai đoạn tới./.

