Bộ Công Thương yêu cầu đánh giá tính tương thích của các loại xe với xăng E10

Ngày 30/5, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã phát đi văn bản khẩn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy về việc chuẩn bị triển khai áp dụng xăng sinh học E10.

Theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 07/11/2025 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học, bắt đầu từ ngày 01/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) bắt buộc phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Để quá trình chuyển đổi sang xăng E10 diễn ra đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hạn chế các phát sinh kỹ thuật, Cục Công nghiệp đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ tương thích với xăng E10 của toàn bộ các dòng ôtô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Việc đánh giá cần tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu như: Khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; Ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải; Các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư (nếu có) để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Qua đó, các doanh nghiệp phải tổng hợp thành danh mục rõ ràng gồm 3 nhóm: Các dòng xe hoàn toàn tương thích; tương thích có điều kiện (kèm khuyến nghị kỹ thuật); và không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý).

Cục Công nghiệp cũng yêu cầu các đơn vị chủ động ban hành thông cáo, hướng dẫn chính thức tới hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố rộng rãi trên các kênh thông tin.

Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm: Các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10; Các lưu ý trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện; Khuyến nghị đối với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật; Các trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10;

Doanh nghiệp cần tăng cường công tác truyền thông, tư vấn kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và lộ trình triển khai xăng sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Các hãng xe phải xây dựng và công khai quy trình tiếp nhận, kiểm tra, xử lý phản ánh của người dùng liên quan đến xăng E10. Cần hướng dẫn cụ thể về các hiện tượng kỹ thuật có thể gặp phải trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu, cũng như biện pháp kiểm tra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu.

Đặc biệt, Cục Công nghiệp yêu cầu các hãng xe, doanh nghiệp chỉ đạo hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật tư để sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho người tiêu dùng khi phát sinh sự cố.

Các Hiệp hội và doanh nghiệp được yêu cầu tổng hợp kết quả triển khai và gửi báo cáo về Cục Công nghiệp trước ngày 05/6/2026, từ đó Cục sẽ tổng hợp để báo cáo lên Lãnh đạo Bộ Công Thương. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh ngay về Cục Công nghiệp để kịp thời phối hợp xử lý./.

