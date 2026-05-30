Giá vàng trên thị trường thế giới giảm hơn 1% trong tháng 5

​Giá vàng thế giới tăng trong phiên cuối tuần (29/5), nhờ triển vọng lạc quan về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nhưng giảm hơn 1% trong tháng 5/2026, do lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất tăng.

Giá vàng giao ngay tăng 1,5% lên 4.556,84 USD/ounce trong phiên 29/5, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng 1,3% lên 4.593 USD/ounce, sau thông tin Mỹ và Iran có thể đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ quyết định về một thỏa thuận tiềm năng với Iran để gia hạn lệnh ngừng bắn, trong đó cần bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz và hủy bỏ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong tuần qua, giá vàng có thời điểm chạm đáy hai tháng trong phiên 28/5, ở mức 4.365,76 USD/ounce. Giá kim loại quý này sau đó đã đảo chiều tăng hơn 1%, khi đồng USD và giá dầu hạ nhiệt sau tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn.

Theo các nguồn tin thân cận, Mỹ và Iran đã đạt được bản ghi nhớ về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn trong 60 ngày. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong các phiên trước, giá vàng đã chịu áp lực giảm do khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát khi xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có hồi kết rõ ràng.

Các cuộc không kích mới của Mỹ vào Iran, động thái làm mờ nhạt hy vọng về một thỏa thuận hòa bình, đẩy giá dầu thô tăng vọt và làm thổi bùng trở lại những lo ngại về lạm phát.

Theo ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường chính tại công ty môi giới Blue Line Futures, giá vàng cuối tuần đã bật tăng từ mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, trong khi sự lạc quan về việc gia hạn lệnh ngừng bắn đã đẩy giá dầu và đồng USD xuống thấp hơn, cả hai yếu tố này đều hỗ trợ cho kim loại quý này.

Tuy nhiên, xu hướng "lãi suất cao trong thời gian dài" vẫn không thay đổi, vì những gián đoạn đối với vận tải biển và cơ sở hạ tầng năng lượng có thể khiến giá dầu tiếp tục ở mức cao và Fed phải thận trọng.

Hiện tại, giới đầu tư dự báo Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới. Dù vàng luôn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm mất đi sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Nhìn lại diễn biến thị trường, kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2/2026, giá vàng đã lao dốc khoảng 13%./.

