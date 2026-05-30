Giá dầu thô thế giới giảm mạnh nhất kể từ năm 2020

Triển vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc đã khiến giá dầu thô thế giới giảm gần 20% trong tháng 5/2026, mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.

Giá dầu Brent giao tháng 7/2026 chốt phiên 30/5 ở mức 92,05 USD/thùng, khép lại tháng 5/2026 giảm gần 20%, mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 gây ra cú sốc nhu cầu chưa từng có.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao cùng kỳ hạn chốt phiên cuối tuần ở mức 87,36 USD/thùng và giảm gần 17% trong tháng này, cũng là tháng giảm kỷ lục kể từ đầu năm 2020, chấm dứt chuỗi tăng giá bốn tháng liên tiếp.

Thị trường năng lượng liên tục biến động trong tuần qua, do các tín hiệu mâu thuẫn về khả năng chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông và triển vọng mở lại eo biển Hormuz.

Trong phiên 25/5, giá dầu Brent mất 7%, giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/4 nhờ kỳ vọng thỏa thuận Mỹ-Iran sắp hoàn tất. Giá dầu này sau đó tăng gần 4% trong phiên 26/5, sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran, động thái này giáng đòn mạnh vào kỳ vọng vừa nhen nhóm về việc hai nước sắp đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến.

Tuy nhiên, giá đảo chiều giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng vào phiên 27/5, khi thị trường chờ đợi những tiến triển mới về một thỏa thuận hòa bình.

Các nhà giao dịch đang kỳ vọng vào một thỏa thuận ngừng bắn sắp tới có thể làm giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Vùng Vịnh, khi dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz được nối lại.

Các nhà đàm phán từ Mỹ và Iran được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ để chấm dứt xung đột ở Trung Đông, mặc dù vẫn chưa có sự khẳng định và phê chuẩn chính thức nào từ Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo Iran.

Mặc dù giảm kỷ lục trong tháng, cả giá dầu WTI và Brent đều duy trì ở mức cao hơn khoảng 60 USD/thùng so với trước xung đột, cho thấy có những nghi ngờ về việc chỉ riêng lệnh ngừng bắn có thể hoàn toàn bình thường hóa dòng chảy qua eo biển Hormuz.

Ông Stephen Innes, đối tác quản lý tại công ty tư vấn tài chính SPI Asset Management, nhận định giá dầu Brent có thể ổn định ở mức khoảng 90 USD/thùng, nhưng nguồn cung dầu có thể không sớm trở lại bình thường./.

