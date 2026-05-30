Thị trường nông sản thế giới: Giá ngũ cốc và càphê cùng giảm, giá gạo tăng

Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận những diễn biến trái ngược. Trong khi giá gạo tại các trung tâm xuất khẩu lớn của châu Á tăng nhờ nhu cầu cải thiện, thị trường ngũ cốc của Mỹ lại chịu áp lực giảm giá khi Bắc bán cầu chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, thị trường gạo châu Á tuần qua có diễn biến tích cực khi giá tại hầu hết các nước xuất khẩu lớn đều tăng.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục đà tăng do nhu cầu mạnh mẽ hơn và đồng rupee phục hồi từ mức thấp kỷ lục. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 337-345 USD/tấn, tăng so với mức 336-343 USD của tuần trước. Giá gạo trắng tấm 5% cũng tăng nhẹ từ mức 336-343 USD/tấn lên 338-344 USD/tấn.

Một nhà giao dịch cho biết nhu cầu từ các khách hàng châu Phi đang cải thiện, chủ yếu do giá gạo Ấn Độ cạnh tranh hơn so với các nguồn cung khác.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng tăng từ 440-465 USD/tấn vào tuần trước lên 450-460 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết nhu cầu từ Philippines và châu Phi đang gia tăng. Họ cũng nhận định giá gạo Thái Lan sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới do các nhà xuất khẩu vẫn đang tích cực thu mua.

Ngược lại, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 405-410 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 410-415 USD một tuần trước đó.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có thông tin Philippines có thể sẽ hạn chế nhập khẩu gạo Việt Nam trong tháng Sáu và tháng Bảy.

Các thương nhân cũng không mấy lạc quan về thỏa thuận xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam sang Philippines do lo ngại về mức giá trần mà nước này áp đặt.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Tại Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần do áp lực từ vụ thu hoạch sắp tới ở Bắc bán cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/5, hợp đồng lúa mì giao tháng 5/2026 giảm 0,5% xuống 6,2075 USD/bushel. Hợp đồng ngô giảm 0,2% còn 4,55 USD/bushel, trong khi hợp đồng đậu tương tăng 0,3% lên 11,9775 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4kg

Các nhà quan sát nhận định giá lúa mì đang chịu áp lực giảm khi giới giao dịch điều chỉnh kế hoạch đầu tư trước thềm vụ thu hoạch ở Bắc bán cầu - khu vực sản xuất phần lớn lúa mì của thế giới.

Mặc dù vụ mùa của Mỹ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nhiều quốc gia khác ở Bắc bán cầu được dự báo sẽ có mùa màng bội thu.

Một yếu tố khác được chú ý trong phiên này là thông tin Trung Quốc sẽ giảm thuế quan đối với ngũ cốc của Mỹ.

Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ mua thêm lượng nông sản trị giá khoảng 17 tỷ USD từ Mỹ, tuy nhiên chưa có xác nhận nào từ phía nước này.

Bên cạnh đó, giá ngũ cốc trên sàng CBOT cũng chịu ảnh hưởng từ diễn biến các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran.

Triển vọng về một thỏa thuận đã khiến giá dầu hạ nhiệt, gây áp lực lên nhiên liệu sinh học và các nguyên liệu đầu vào, đồng thời mở ra khả năng cải thiện nguồn cung phân bón từ vùng Vịnh.

Thị trường càphê

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê thế giới đồng loạt giảm mạnh do áp lực chốt lời và các tín hiệu thời tiết mới. Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 7/2026 giảm 78 USD (2,19%), xuống còn 3.476 USD/tấn.

Trên sàn New York, hợp đồng Arabica cùng kỳ hạn lao dốc 8,65 xu (3,15%), còn 265,60 xu/lb.

Nguyên nhân chính cho đợt giảm giá là các dự báo mới nhất cho thấy thời tiết tại những vùng trồng càphê trọng điểm của Brazil sẽ sớm khô ráo trở lại vào tuần tới.

Thông tin này làm dấy lên kỳ vọng hoạt động thu hoạch sẽ sớm khôi phục bình thường, từ đó giải tỏa nỗi lo thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Tại thị trường trong nước, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên ngày 30/5 cũng giảm mạnh 1.800 đồng/kg.

Hiện mặt bằng giá đang dao động trong khoảng 86.800-87.400 đồng/kg. Cụ thể, giá tại Đắk Nông là 87.400 đồng/kg, tại Đắk Lắk và Gia Lai là 87.300 đồng/kg, và tại Lâm Đồng là 86.800 đồng/kg./.

