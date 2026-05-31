17 quốc gia công bố khuôn khổ bảo vệ hạ tầng trọng yếu dưới biển

Ngày 30/5, bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, 17 quốc gia trong đó có Malaysia và Singapore, đã khởi động khuôn khổ hợp tác nhằm bảo vệ hạ tầng trọng yếu dưới biển trước các thách thức an ninh xuyên biên giới.

Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA), các nước đã công bố Nguyên tắc chỉ đạo về hợp tác quốc phòng đối với hạ tầng dưới biển (GUIDE), một khuôn khổ an ninh đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo của phía Malaysia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mohamed Khaled Nordin cho biết Nguyên tắc chỉ đạo về hợp tác quốc phòng đối với hạ tầng dưới biển là khuôn khổ gồm các nguyên tắc chung, mở ra không gian thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước tham gia nhằm tăng cường an ninh cho hạ tầng trọng yếu dưới biển, lĩnh vực ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với thông tin liên lạc, thương mại và ổn định toàn cầu.

Ông Mohamed Khaled nhấn mạnh việc Malaysia tham gia sáng kiến này thể hiện cam kết tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong củng cố hợp tác quốc phòng và ứng phó các thách thức an ninh vượt ra ngoài phạm vi khu vực cũng như biên giới quốc gia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing cho rằng đáy đại dương hiện là nơi đặt các cơ sở hạ tầng trọng yếu giúp kết nối mạng lưới năng lượng và viễn thông. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào tại một phần của mạng lưới đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Ông Chan Chun Sing đánh giá cao việc nhiều quốc gia từ châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng tham gia khuôn khổ này.

Nguyên tắc chỉ đạo về hợp tác quốc phòng đối với hạ tầng dưới biển cũng nhận được sự ủng hộ từ Australia, Brunei, Estonia, Phần Lan, Pháp, Italy, Latvia, Litva, Hà Lan, New Zealand, Philippines, Qatar, Thụy Điển, Thái Lan và Vương quốc Anh./.

