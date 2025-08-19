Hàn Quốc diễn tập an ninh mạng và UAV, bảo vệ hạ tầng trọng yếu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/8, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) cho biết đã tổ chức diễn tập an ninh mạng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước nguy cơ tấn công mạng và thiết bị bay không người lái (UAV).

Diễn tập năm nay mô phỏng các vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào doanh nghiệp viễn thông, tài chính, cũng như các cơ quan nhà nước.

Người tham gia được huấn luyện xử lý email lừa đảo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, khắc phục hậu quả tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), đồng thời ứng phó với kịch bản phối hợp giữa tấn công mạng và UAV tự sát nhằm vào cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở thành phố Samcheok, tỉnh Gangwon.

Phó Cố vấn An ninh quốc gia Oh Hyun Joo nhấn mạnh, việc chủ động đối phó với các mối đe dọa mạng sử dụng AI là yếu tố then chốt để bảo vệ an ninh quốc gia và xã hội số.

Hoạt động này được NSC tổ chức kết hợp với cuộc diễn tập phòng thủ dân sự thường niên Ulchi kéo dài 4 ngày (từ ngày 18/8), với sự tham gia của quân đội, cơ quan chính phủ, tình báo, cảnh sát và nhiều doanh nghiệp.

Cùng ngày, Hải quân Hàn Quốc cũng tiến hành diễn tập quân sự tại cảng Incheon, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước nguy cơ tấn công mạng vào hệ thống vận hành cảng và tình huống xâm nhập đường biển.

Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) giữa Hàn Quốc và Mỹ./.

