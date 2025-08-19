Tổng thống Hàn Quốc: Báo chí phải chịu trách nhiệm khi đưa tin sai

Ngày 18/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh báo chí có vai trò quan trọng trong việc giám sát, kiểm soát chính phủ, nhưng đồng thời phải chỉnh sửa thông tin sai lệch hoặc bị bóp méo và chịu trách nhiệm về việc đăng tải những thông tin đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu Jung cho biết tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Lee Jae Myung đã đưa ra phát biểu trên trong phần thảo luận về phương án nâng cao hiệu quả quảng bá chính sách của chính phủ.

Trong quá trình thảo luận, một số bộ trưởng nêu ví dụ tại Anh, Canada, quảng cáo kỹ thuật số chiếm tới 65% tổng chi phí quảng cáo của chính phủ. Vì vậy, Hàn Quốc nên có một cơ quan độc lập kiểm chứng hiệu quả quảng cáo, nhằm tăng cường tính minh bạch. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cách thức triển khai quảng cáo hiện nay chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông.



Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo rà soát lại tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả quảng bá chính sách, đồng thời yêu cầu các bộ ngành báo cáo về phương thức quảng bá và hoạt động của từng kênh.

Ông nhấn mạnh việc truyền đạt thông tin rõ ràng, chính xác để người dân cảm nhận hiệu quả chính sách là cần thiết, nhưng đối thoại trực tiếp với người dân mang lại ý nghĩa lớn hơn nhiều so với chi tiền cho các chiến dịch quảng bá. Theo ông, khi xây dựng đề án truyền thông, các cơ quan cần xuất phát từ góc độ của người dân - đối tượng tiếp nhận thông tin chính sách - thay vì chỉ tính đến sự thuận tiện cho cơ quan quản lý.

Với những vấn đề nhạy cảm, tác động lớn, chính phủ cần tổ chức thảo luận công khai để người dân hiểu rõ.



Trước câu hỏi liệu chính phủ có tăng quảng cáo trên YouTube, người phát ngôn Kang Yu Jung khẳng định cuộc họp mới chỉ dừng ở mức báo cáo, chưa bàn tới nền tảng cụ thể.



Đáng chú ý, Tổng thống Lee Jae Myung đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đang thúc đẩy cải cách truyền thông. DP đề xuất áp dụng chế độ bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt đối với tin sai sự thật, đặt mục tiêu hoàn tất sửa đổi Luật Trọng tài Báo chí trước Tết Trung thu.



Ngày 18/8, Ủy ban đặc biệt về Cải cách truyền thông do Chủ tịch Choi Min Hee chủ trì đã họp kín, bàn thảo nhiều nội dung, trong đó có việc kéo dài thời hạn yêu cầu bồi thường từ 3 tháng lên 1 năm; áp đặt nghĩa vụ chứng minh thông tin cho cơ quan báo chí; và buộc đính chính công khai ngay cả khi chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao./.

Báo chí là cầu nối đa phương trong tạo lập khung pháp lý thị trường tài sản Với vai trò cầu nối đa phương, báo chí truyền thông góp phần quan trọng trong việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản số tại Việt Nam.