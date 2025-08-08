Báo chí là cầu nối đa phương trong tạo lập khung pháp lý thị trường tài sản

Ngày 8/8 tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) đã tổ chức tập huấn chuyên đề "Khung pháp lý và nhận diện nguy lừa đảo tài sản mã hóa" dành cho phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí, truyền hình và đơn vị truyền thông uy tín trong và ngoài nước.

Chương trình nhằm cập nhật khung pháp lý, cung cấp thông tin thị trường, các mô hình ứng dụng blockchain tại Việt Nam, cũng như nâng cao kỹ năng nhận diện các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hóa nói riêng và thị trường tài sản số nói chung.

Blockchain và Tài sản số là một lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng chưa từng có. Bên cạnh việc ứng dụng để tạo ra các mô hình tài chính minh bạch, hiệu quả, công nghệ này cũng bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi dẫn đến những thiệt hại khổng lồ cho người dùng toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), từ đầu năm 2025 đến nay Việt Nam đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động liên quan giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa lên tới hơn 1.500 kênh, hội nhóm.

Các hoạt động tấn công mạng cũng diễn ra ngày nguy hiểm hơn. Từ năm 2024 đến nay, các đơn vị chức năng phát hiện trên 42 triệu cảnh báo tấn công mạng, 420.000 cảnh báo phát hiện mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin.

Ông Phạm Gia Khánh, Giám đốc Công nghệ NippyLabs, đã đưa ra 5 dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao. Một trong những cảnh báo phổ biến là cam kết lợi nhuận vượt quá 15% mỗi năm - mức lãi suất phi thực tế thường được dùng để lôi kéo nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

"Cũng cần thận trọng với những token gần như không có thông tin rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thống hay mạng xã hội, hay những lời mời gọi đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân chưa từng tìm hiểu như meme coin, DeFi, Layer 1, Layer 2. Ngoài ra, token do cá nhân hoặc nhóm người mới quen giới thiệu nhưng không có thông tin công khai, chỉ được quảng cáo trong các hội nhóm kín hoặc có liên quan đến mô hình đa cấp hoặc KOLs trên mạng xã hội,… đều là những lưu ý quan trọng cần được truyền thông rộng rãi đến cộng đồng," ông Khánh cảnh báo.

Trong bối cảnh đó, theo đại diện VBA, báo chí truyền thông càng thể hiện rõ vai trò quan trọng, vừa là cầu nối đa phương giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và thế giới, góp phần thúc đẩy quá trình tạo lập khung pháp lý, đồng thời góp phần quan trọng trong việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản số.

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix nhấn mạnh vai trò then chốt của báo chí trong việc định hướng dư luận, hỗ trợ nhà đầu tư và góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số lành mạnh tại Việt Nam.

"Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin mà là cầu nối đa phương quan trọng, giúp kết nối giữa các Nhà hoạch định chính sách-Chính phủ-Doanh nghiệp và Cộng đồng. Đồng thời, báo chí truyền thông cũng giữ vai trò định hướng dư luận theo hướng tích cực, góp phần định hình, nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng theo kịp sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật mới, giúp bảo vệ lợi ích cộng đồng, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài sản số an toàn, minh bạch và bền vững tại Việt Nam," ông Trung nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Tiến sỹ Đỗ Văn Thuật, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain của Công ty 1Matrix, cũng giới thiệu những kết quả bước đầu của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu người Việt làm chủ hoàn toàn về dữ liệu và công nghệ, theo cam kết tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 6.

Tiến sĩ Đỗ Văn Thuật - Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix, chia sẻ mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain cung cấp giải pháp toàn diện, chi phí thấp cho công và tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Tiến sỹ Đỗ Văn Thuật, Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) có tính chất tương tự EBSI (Mạng hạ tầng dịch vụ Blockchain dùng chung cho 29 nước châu Âu) và BSN (Mạng dịch vụ Blockchain Trung Quốc).

VBSN được thiết kế theo mô hình kiến trúc 5 tầng, hướng đến việc cung cấp các giải pháp blockchain toàn diện, chi phí thấp, dễ triển khai, dễ tùy biến theo nhu cầu cụ thể, phục vụ cho các doanh nghiệp - tổ chức dịch vụ công và tư.

Theo ông Thuật, nếu như trước đây doanh nghiệp có thể phải tốn vài chục đến hàng trăm nghìn USD và thời gian từ 1-3 tháng để code mới một Layer 1 thì bây giờ, với VBSN, các đơn vị chỉ mất dưới một giờ để tạo một Layer 1 hoàn toàn mới.

"Tôi tin tưởng rằng VBSN sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề hiện tại và tương lai của Việt Nam kể cả trong quản lý dữ liệu công hay thúc đẩy kinh tế khu vực tư," ông Thuật khẳng định./.

