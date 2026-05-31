Indonesia đặt cược vào du lịch ẩm thực để nâng sức cạnh tranh toàn cầu

Indonesia đang đẩy mạnh phát triển du lịch ẩm thực như một động lực mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch quốc gia, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa, truyền thống và giá trị địa phương tới du khách quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Bali và Vùng phụ cận (BBTF) 2026 diễn ra tại Nusa Dua, Bali, Bộ trưởng Du lịch Indonesia Widiyanti Putri Wardhana cho rằng du lịch ẩm thực đang trở thành xu hướng toàn cầu khi du khách ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, gắn với văn hóa bản địa và phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Widiyanti, vị thế của Indonesia trên bản đồ ẩm thực thế giới tiếp tục được củng cố khi nước này nhận giải thưởng “Điểm đến mới nổi bật nhất năm 2026” do tổ chức ẩm thực quốc tế La Liste (Pháp) trao tặng. Bên cạnh đó, hai nhà hàng nổi tiếng của Indonesia là August tại Jakarta và Locavore NXT tại Bali cũng góp mặt trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á năm 2026.

Bà Widiyanti đánh giá chủ đề của Hội chợ Du lịch Bali và Vùng phụ cận 2026-“Định hình lại hành trình du lịch ẩm thực Indonesia: Tôn vinh hương vị, văn hóa và di sản bền vững”-phản ánh đúng xu hướng phát triển của ngành du lịch hiện nay.

Theo đó, ẩm thực không chỉ là một phần của trải nghiệm du lịch mà còn là cầu nối giúp du khách khám phá lịch sử, văn hóa và lối sống của cộng đồng địa phương.

Chủ tịch Ban tổ chức Hội chợ Du lịch Bali và Vùng phụ cận 2026 I Putu Winastra cho rằng việc lấy du lịch ẩm thực làm trọng tâm là một chiến lược khác biệt nhằm củng cố vị thế của Bali trên thị trường du lịch quốc tế.

Ông nhấn mạnh rằng thông qua ẩm thực, Bali có thể giới thiệu với du khách không chỉ các điểm đến nổi tiếng mà còn cả đời sống cộng đồng, truyền thống văn hóa và những giá trị bản địa đặc sắc.

Số liệu của Bộ Du lịch Indonesia cho thấy nước này đã đón khoảng 15,39 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, mang về 18,27 tỷ USD doanh thu ngoại tệ. Riêng Bali thu hút 6,95 triệu lượt khách quốc tế, chiếm gần 45% tổng lượng khách nước ngoài đến Indonesia.

Theo Bộ trưởng Widiyanti, những con số này cho thấy Bali vẫn là đầu tàu của ngành du lịch Indonesia, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch trải nghiệm, trong đó có du lịch ẩm thực.

Hội chợ Du lịch Bali và Vùng phụ cận 2026 quy tụ 407 nhà mua tour từ 44 quốc gia cùng 286 đơn vị bán hàng đến từ 13 tỉnh của Indonesia và 4 quốc gia, tạo cơ hội mở rộng mạng lưới hợp tác, phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường quốc tế.

Giới chức Indonesia kỳ vọng việc kết hợp giữa du lịch, văn hóa và ẩm thực sẽ giúp quốc gia Đông Nam Á này đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giảm phụ thuộc vào các loại hình truyền thống, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho cộng đồng địa phương trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực ngày càng gay gắt./.

