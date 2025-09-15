Tôn vinh ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam tại Israel

Ngày 14/9, Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế Israel (International Women’s Club of Israel - IWC Israel) đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề đặc biệt với sự tham gia của Giáo sư Nir Avieli - Chủ tịch Hiệp hội Nhân học Israel, giảng viên cao cấp tại Khoa Xã hội học và Nhân học, Đại học Ben Gurion.

Buổi nói chuyện có chủ đề “Ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các hội viên IWC Israel và khách mời, trong đó có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung và Phu nhân - bà Phạm Minh Trang.

Giáo sư Avieli là nhà nhân học văn hóa có nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về ẩm thực và du lịch. Ông đã tiến hành nghiên cứu dân tộc học tại thành phố Hội An của Việt Nam từ năm 1998.

Công trình nổi bật của Giáo sư Avieli là cuốn sách “Rice Talks: Food and Community in a Vietnamese Town” (Chuyện cơm gạo: Văn hóa Ẩm thực và Đời sống cộng đồng tại một thị trấn Việt Nam, 2012, Indiana University Press) - là một nghiên cứu ẩm thực dân tộc học về thành phố Hội An, phản ánh sâu sắc mối quan hệ giữa thực phẩm, cộng đồng và văn hóa địa phương.

Trong buổi nói chuyện, Giáo sư Avieli đã chia sẻ trải nghiệm phong phú và những quan sát, nghiên cứu sâu sắc của ông về đời sống ẩm thực Việt Nam, vai trò của bữa ăn trong việc xây dựng cộng đồng, cũng như cách thức ẩm thực phản ánh bản sắc văn hóa và các yếu tố xã hội, trong đó có vấn đề giới. Ông cũng chia sẻ góc nhìn về tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại Việt Nam, đặc biệt là thông qua ẩm thực.

Sự kiện không chỉ là dịp để tăng cường hiểu biết về văn hóa Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Israel, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí thân mật và cởi mở, với nhiều câu hỏi, trao đổi sôi nổi giữa diễn giả và người tham dự.

IWC Israel là tổ chức phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị, hướng đến mục tiêu xây dựng sự gắn kết giữa phụ nữ quốc tế và người dân địa phương trong môi trường thân thiện và hỗ trợ.

Thành lập năm 1969, Câu lạc bộ hiện có hơn 250 thành viên đến từ khoảng 45 quốc gia./.

Ẩm thực Việt vươn tầm quốc tế, lan tỏa tới nhà hàng sao Michelin Ẩm thực Việt Nam đương đại được tái hiện và Rượu Làng không chỉ là một nét chấm phá mang tính hoài niệm, mà là một nốt nhạc định hình, mạnh mẽ và tinh tế, hiện diện ngay trung tâm của trải nghiệm vị giác độc đáo này.