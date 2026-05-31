Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Philippines ngày 31/5 và 1/6/2026 đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tiếp sau chuyến thăm chính thức Thái Lan và thăm cấp Nhà nước Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines ngày 31/5 và 1/6/2026 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Philippines, diễn ra trong bối cảnh năm 2026 Philippines đảm nhiệm cương vị là Chủ tịch ASEAN và hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976-12/7/2026).

Chuyến thăm góp phần tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Philippines lên một tầm cao mới.

