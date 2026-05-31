Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN, thành cổ Intramuros. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau khi đến thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN.

Công trình được khánh thành vào tháng 10/2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (1976-2011).
Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thiết kế với phong cách giản dị nhưng trang nghiêm. Bao quanh tượng đài là không gian xanh của Vườn hoa ASEAN, nơi tôn vinh sự đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Công trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN còn là một điểm đến văn hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, du khách quốc tế và ASEAN. Công trình góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế.

Tượng đài không chỉ là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Philippines và tinh thần đoàn kết ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)
