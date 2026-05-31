Đại lễ Phật đản: Nêu cao tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc

Sáng 31/5, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - dương lịch 2026.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nêu rõ, năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026), tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi chư vị Tôn túc, tăng ni, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Trong dịp Đại lễ thiêng liêng này, mỗi Phật tử nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long trân trọng gửi tới Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sỹ và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự tham gia đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện, vị thế, uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân," đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử vào những thành tựu chung của đất nước, ông Nguyễn Phi Long khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng các vị Chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhập thế tích cực với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội,” tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long mong muốn Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu Phật giáo quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân ái và giàu truyền thống văn hóa với Phật giáo các nước và bạn bè quốc tế.

Lễ rước Xá Lợi Phật và xe hoa cầu nguyện Quốc thái dân an trên các tuyến phố. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trước đó, tối 30/5, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước Xá lợi Phật qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội: xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về chùa Quán Sứ.

Lễ cung rước cũng được xem là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ Xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Cũng trong sáng 31/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni, Phật tử cùng người dân, du khách tham dự trong không khí thành kính, an hòa.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cung tuyên Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ Phật đản ở thành phố Huế thu hút đông đảo chư tôn đức Tăng ni, Phật tử cùng người dân, du khách tham dự. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng, Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh niêm hương cúng dường, Ban Nghi lễ cử hành các nghi thức truyền thống của Phật giáo. Chư tăng ni và Phật tử đồng tụng bài sám Khánh đản, phát nguyện Tứ hoằng thệ nguyện và hồi hướng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Đại lễ khép lại bằng lời cảm tạ của Ban Tổ chức do Thượng tọa Thích Quang Tư, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế đọc, đánh dấu sự viên mãn của mùa Phật đản Phật lịch 2570 tại Cố đô.

Trước đó, chiều 30/5, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản, hai nghi lễ quan trọng mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh của vùng đất di sản là lễ Mộc Dục (tắm Phật) và lễ Rước Phật đã được tổ chức trang nghiêm, thu hút hàng nghìn tăng ni, Phật tử cùng đông đảo người dân và du khách.

Lễ Mộc Dục được cử hành tại khu vực phía trước chánh điện Quốc tự Diệu Đế bên bờ sông Đông Ba. Nghi thức tắm Phật không chỉ tái hiện sự kiện đản sinh của Đức Phật mà còn mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi người gột rửa phiền não, hướng đến đời sống thiện lành và thanh tịnh.

Sau nghi thức tắm Phật, đoàn cung nghinh kim thân Đức Phật sơ sinh được cử hành trọng thể từ Quốc tự Diệu Đế. Tôn tượng Đức Phật được tôn trí trên xe hoa để bắt đầu hành trình rước bộ lên Tổ đình Từ Đàm.

Đoàn rước di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố với hành trình dài hơn 3 km. Lễ Rước Phật là một trong những nghi lễ tiêu biểu của mùa Phật đản tại Huế, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của vùng đất Cố đô.

Đại lễ Phật đản (Vesak) tại Huế hằng năm diễn ra từ mùng 1 đến rằm tháng 4 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc như thắp sáng bảy đóa sen hồng trên sông Hương, diễu hành xe hoa, lễ Mộc Dục, lễ Rước Phật và các chương trình từ thiện hướng về cộng đồng.

Những hoạt động này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của tăng ni, Phật tử mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, thành phố văn hóa và tâm linh đặc sắc của Việt Nam./.

