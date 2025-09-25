Lễ hội mùa thu tại Đền Cửa Ông - ngôi đền đẹp bậc nhất Việt Nam

Tọa lạc trên vùng sơn thủy hữu tình, ngôi Đền Cửa Ông với kiến trúc cổ độc đáo là một trong những ngôi đền đẹp nhất Việt Nam và cũng là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của cả nước.

Đền Cửa Ông - ngôi đền linh thiêng giữa sơn thủy hữu tình

Đền Cửa Ông tọa lạc trên bờ vịnh Bái Tử Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, nơi thờ vị thần Đức Ông Đệ Tam cửa Suốt chính tên là Trần Quốc Tảng, con thứ ba của Trần Hưng Đạo, tước Hưng Nhượng Vương, một vị tướng tài thao lược đã góp phần chiến thắng quân Mông Nguyên. Văn chầu nêu rõ Ông đã nhiều lần giáng phúc, trừ tai, giúp cho dân chúng an cư lạc nghiệp.

700 năm tọa lạc trên vùng sơn thủy hữu tình, ngôi Đền Cửa Ông được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo, được nhiều người dân, du khách đánh giá một trong những ngôi đền đẹp nhất Việt Nam hiện nay.

Nơi đây tạo nên sự giao hòa giữa núi non, rừng, biển, một cảnh đẹp tuyệt vời không nơi nào có được. Toàn cảnh khu Đền được bố trí trên các ngọn đồi không quá cao, đan xen, hài hòa dưới những bóng cây cổ thụ, tạo nên cảnh tĩnh mịch, hùng tráng, hoa mỹ nhưng trang nghiêm…

Đền được xây bằng các loại vật liệu như đá đúc, gạch Bát Tràng, vữa hồ pha mật, gạch lát nền bằng đất sét nung, ngói mũi đất nung…Kiến trúc trang trí theo các điển tích: Long, Ly, Quy, Phượng… Phần trong nhà Đền được sử dụng bằng các loại gỗ bền, chắc, đẹp như: đinh, lim, trắc, gụ…Khung nhà được dựng theo lối: kèo, cầu, trụ…trên đó được khắc họa bằng các bức phù điêu, bức trướng, câu đối…và các hoa văn được sơn son, thếp vàng lộng lẫy.

Các thần tích, thần sắc, sắc phong cho các vị thần còn được lưu giữ tại đền Cửa Ông hiện nay là kho tư liệu lịch sử quý giá cho các thế hệ con cháu tìm hiểu về quá trình dựng nước và giữ nước của triều Trần. Khu di tích đền Cửa Ông đã trải qua các cuộc chiến tranh và thăng trầm của lịch sử, nhưng vẫn bảo lưu được nhiều kiến trúc cổ kính (tường hồi hai bên ống muống và Hậu cung) và các pho tượng cổ có niên đại từ thế kỷ XIX.

Trước cửa ngôi Đền là vịnh Bái Tử Long, một “rừng” đảo muôn hình, muôn vẻ nổi bật trên nền xanh biếc của nước biển…Nằm trong cảnh rừng, biển, núi non, sơn thuỷ hữu tình, vị trí ngôi Đền đã được người xưa ca tụng: “Nghìn trùng nước biếc buông tay áo. Bốn phía non xanh tạc hoạ đồ.”

Đến với khu di tích đền Cửa Ông, du khách sẽ được tham quan 3 khu vực chính là Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng, được phân bố ở ba vị trí khác nhau theo chiều lên cao dần. Đền Hạ nằm ở phía dưới thờ Mẫu; khu Đền Thượng gồm đền chính thờ Trần Quốc Tảng, lăng Trần Quốc Tảng, đền Quan Châu, đền Quan Chánh… Đây là Đền duy nhất thờ đầy đủ gia thất Trần Hưng Đạo và các cận thần của ông còn lại đến ngày nay.

Hiện nay, Đền Cửa Ông còn lưu giữ 34 pho tượng lớn nhỏ đã được các nghệ nhân chạm trổ công phu, với tư thế ngồi trong ngai, khám, long đình rất cân đối, mang giá trị nghệ thuật cao…

Đền Cửa Ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào năm 2017.

Lễ hội Đền Cửa Ông - lễ hội mùa thu diễn ra với các nghi lễ trang trọng

Lễ hội Đền Cửa Ông được mở hàng năm vào đầu Xuân ngày mùng 3-4/2 âm lịch và đầu Thu ngày mùng 3-4/8 âm lịch để tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng cùng nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc.

Sáng 24/9 (tức 3/8 âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông đã diễn ra lễ khai hội Đền Cửa Ông mùa thu năm 2025. Đây là lễ hội thường niên thứ hai trong năm của Đền Cửa Ông.

Năm 2025, lễ hội mùa thu diễn ra với các nghi lễ trang trọng: lễ gióng trống, chiêng khai hội; Lễ dâng hương tưởng niệm công ơn của Đức Ông Trần Quốc Tảng; Lễ tế Hưng nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần tại đền Thượng, đền Mẫu và đền Trung Thiên Long Mẫu. Đông đảo các đội lễ tế, người dân, du khách ở các địa phương khác cũng về dự lễ hội.

Ngày 7/10 (tức 16/8 âm lịch) sẽ diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm 712 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và ngày 11/10 (tức ngày 20/8 âm lịch) là lễ dâng hương tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Lễ hội đền Cửa Ông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông. Lễ hội được tổ chức hằng năm là hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, thu hút đông đảo người dân, du khách trên cả nước về dự hội./.

Đền Cửa Ông: Điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh Đền Cửa Ông là di tích lịch sử văn hoá thời nhà Trần, gắn liền với thần tích về Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng với chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm tại miền đất biên ải của Tổ quốc.