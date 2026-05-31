Trang trọng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026

Sáng 31/5 (Rằm tháng 4 Bính Ngọ), tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh Đại lễ.

Lãnh đạo đại diện Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số cơ quan Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại lễ.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh, năm 2026, Việt Nam bước vào một giai đoạn mới sau sắp xếp lại địa giới hành chính, kiện toàn nhân sự, sửa đổi và thông qua một số bộ luật với quyết tâm vươn mình phát triển. Khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho nhân dân thì sẽ có sự đồng điệu, đồng thuận, đoàn kết một lòng, nhất định thành tựu tốt đẹp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên độc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ mong muốn chư vị tôn túc, Tăng Ni, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Mỗi người đệ tử Phật nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau thắp sáng ngọn đèn từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong diễn văn chào mừng Đại lễ Phật đản khẳng định, hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn hòa mình trong dòng chảy lịch sử của đất nước, lấy tinh thần hộ quốc an dân, nhập thế cứu đời làm lý tưởng phụng sự. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hun đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, tiếp nối truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo,” tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử Thành phố một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ghi nhận, đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và bà con Phật tử thời gian qua đã phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào những thành tựu kinh tế-xã hội của Thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tôn giáo, trong đó có Phật giáo được hành đạo theo đúng pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ của người công dân; bày tỏ mong muốn và tin tưởng Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, phụng đạo, giúp đời, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trước đó, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành đã đến thăm, chúc mừng các vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ cung rước Xá lợi Phật mừng Đại lễ Phật đản ở Hà Nội Tối 30/5, tại Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước Xá Lợi Phật và Đại lễ Phật đản PL.2570-DL.2026 qua các tuyến phố trung tâm.