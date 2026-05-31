Toàn cảnh kỳ thi lớp 10 Hà Nội: Phụ huy tạm thở phào, gần 124 nghìn học trò "nín thở”

Gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi lớp 10. Bài thi được chấm từ 1-10/6, điểm thi và điểm chuẩn công bố từ 19-22/6. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ 25-27/6.

Ngày 31/5, gần 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Sau môn thi Toán cuối cùng, nhiều học sinh và phụ huynh thở phào vì kỳ thi căng thẳng đã kết thúc sau nhiều tháng chuẩn bị.

Tuy nhiên, áp lực chưa kết thúc khi các gia đình học sinh tiếp tục chờ điểm thi và điểm chuẩn. Theo kế hoạch, công tác chấm thi diễn ra từ ngày 1-10/6.

Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 công lập dự kiến được công bố từ ngày 19-22/6. Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 25-27/6./.