Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” 2026

Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức sáng nay, 31/5, tại Phú Thọ.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 – 2031).

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết chuỗi năm 2026 là năm thứ 4 liên tiếp chương trình được tổ chức. Ngày hội “Thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần và thắt chặt sợi dây gắn kết trong cộng đồng lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao quà cho các công nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thông qua Ngày hội Thanh niên công nhân, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn đồng hành với thanh niên công nhân trong đời sống văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe để các bạn yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

“Đây cũng là hoạt động góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, từ đó, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ công nhân,” Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nói.

Ngày hội Thanh niên Công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi như: khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.000 thanh niên công nhân; bóng chuyền, cầu lông, kéo co, pickleball, teambuilding và giải bóng đá Thanh niên Công nhân năm 2026; cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân” tỉnh Phú Thọ - sân chơi để người lao động tự tin khẳng định bản sắc cá nhân sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trung ương Hội Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra trong khuôn khổ ngày hội ở Phú Thọ sẽ có hoạt động bốc thăm may mắn trúng thưởng dành cho các thanh niên công nhân tham gia với các phần quà có giá trị là giải đặc biệt là 1 xe máy trị giá 20 triệu đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác từ đơn vị đồng hành.

Dịp này, Trung ương Hội Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc đang công tác tại khu công nghiệp, khu chế xuất tại tỉnh Phú Thọ; Ban tổ chức đã trao quà cho 20 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Năm nay, chương trình Ngày hội Thanh niên công nhân – lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026 sẽ được tổ chức ở 3 tỉnh, thành phố với sự tham dự của hơn 6.000 thanh niên công nhân. Sau Phú Thọ, chương trình sẽ diễn ra tại Gia Lai (vào các ngày 6-7/6), và Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 13-14/6)./.

Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng là hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi,” được triển khai trong 6 tháng, từ 16/5. Hội cũng sẽ tổ chức thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi."