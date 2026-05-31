Hà Nội: Cá chết hàng loạt tại hồ CV1, công nhân xuyên đêm thu gom xử lý

Sáng 31/5, tại hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội), dọc các tuyến đường quanh hồ vẫn còn xuất hiện nhiều đống rác thải và xác cá được thu gom, đóng bao tập kết trên bờ chờ vận chuyển đi xử lý.

Mùi hôi từ xác cá phân hủy vẫn bốc lên nồng nặc tại một số khu vực ven hồ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy lực lượng công nhân môi trường và thoát nước vẫn đang tiếp tục công tác thu gom, làm sạch mặt hồ, từng đống cá và rác thải chất thành từng đống trên bờ kè bêtông.

Nhiều bao tải chứa xác cá và rác thải được tập kết thành từng cụm dọc tuyến đường ven hồ.

Là người thường xuyên đi bộ thể dục quanh hồ, chị Nguyễn Hương, sống gần khu vực, cho biết hiện tượng cá nổi bất thường đã xuất hiện từ sáng thứ sáu (30/5), sau trận mưa đêm kết thúc đợt nắng nóng kéo dài.

“Từ sáng thứ sáu, sau đêm mưa, tôi đã thấy rất nhiều cá nổi lên mặt nước. Ban đầu cá chỉ ngoi thở dốc, người dân còn bắt được, nhưng đến chiều thì cá chết nhiều và bắt đầu bốc mùi,” chị Hương cho biết.

Theo người dân, thời điểm cá mới nổi, nhiều con vẫn còn sống hoặc trong tình trạng yếu, tập trung ở khu vực ven bờ. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, số lượng cá chết tăng nhanh, phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và những người thường xuyên tập thể dục quanh hồ.

Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 2 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội) vớt cá chết ở hồ CV1 (Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 31/5/2026. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tham gia thu gom tại hiện trường, công nhân thuộc Xí nghiệp Thoát nước số 2 (Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội) cho biết: Hiện tượng cá chết đã xuất hiện từ vài ngày trước.

Ngay sau khi ghi nhận tình trạng này, lực lượng công nhân được huy động để xử lý, thu gom xác cá. “Đêm qua anh em làm xuyên đêm để vớt cá chết,” một công nhân cho biết.

Theo các công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, đến sáng 31/5 không còn xuất hiện cá chết mới. Phần lớn số cá được thu gom hiện nay đã chết từ trước và đang trong quá trình phân hủy.

Công tác vớt xác cá, thu gom rác được triển khai liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm mùi hôi phát tán. Xác cá sau khi thu gom được vận chuyển bằng xe chuyên dụng để xử lý.

Dù không nắm được số lượng chính thức, các công nhân cho biết khối lượng thu gom là rất lớn, lên tới hàng nghìn bao tải gồm cả xác cá và rác thải.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các loại cá chết chủ yếu là cá rô phi, cá chép và một số loại cá nước ngọt khác. Công nhân tham gia xử lý cho biết, đây phần lớn là các loại cá được người dân thả phóng sinh tại hồ trong thời gian qua.

Trước đó, nhiều hình ảnh cá chết nổi dày đặc trên mặt hồ CV1 đã được người dân đăng tải trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng thu gom, vệ sinh môi trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khởi công từ quý 2/2016 và sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến năm 2024 chính thức đưa vào hoạt động./.

