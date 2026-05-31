Các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam sẽ có trạm, trụ sạc dành cho xe điện

Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn) về hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng các loại xe điện.

Các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ Thanh Hóa đến Cà Mau đã và đang được các nhà đầu tư lắp đặt trạm sạc, quy hoạch và bố trí trụ sạc xe điện.

Song song đó, các nhà đầu tư cũng bày tỏ cam kết tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cung cấp năng lượng xanh (điện mặt trời mái trạm-hệ thống lưu trữ pin-trạm sạc nhanh…) tại trạm dừng nghỉ phù hợp với nhu cầu khai thác, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và định hướng phát triển giao thông xanh trong thời gian tới.

Các trạm dừng nghỉ sẽ có trụ sạc điện

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện hệ thống trạm sạc điện, cung cấp nhiên liệu xanh các trạm dừng nghỉ từ Thanh Hóa đến Cà Mau, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ Thanh Hóa đến Cà Mau đầu tư xây dựng tổng số 21 bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, công tác triển khai đầu tư xây dựng các trạm sạc điện của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đầu tư 9 trạm dừng nghỉ, trong đó trạm Mai Sơn-Quốc lộ 45 (Km329+700) đã lắp đặt xong và đưa vào sử dụng 10 trụ sạc mỗi bên, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện mỗi bên).

8 trạm dừng nghỉ còn lại đang triển khai lắp hệ thống trụ sạc. Tại mỗi trạm dừng nghỉ đang triển khai lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện); quy hoạch số lượng vị trí đỗ xe vào sạc điện là 40 vị trí mỗi bên trạm.

Ngoài ra, mỗi bên trạm có 18 vị trí phục vụ xe VinFast và 2 vị trí phục vụ các loại xe khác. Trong thời gian tới sẽ theo dõi xu hướng phát triển của thị trường xe điện để từng bước mở rộng hệ thống sạc đa chuẩn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Liên danh Futabuslines-Thành Hiệp Phát đầu tư 5 trạm dừng nghỉ hiện chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện.

Thời gian tới, liên danh này sẽ lắp đặt trạm sạc điện tại trạm dừng nghỉ Quốc lộ 45-Nghi Sơn dự kiến lắp đặt 5 trụ sạc mỗi bên trạm, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc (tương đương 10 vị trí đỗ xe vào sạc điện). Giai đoạn đầu thực hiện lắp đặt 2 trụ sạc mỗi bên; khi có nhu cầu hoặc khi dự án hoàn thành đồng bộ sẽ đầu tư tiếp 3 trụ sạc mỗi bên.

Bốn trạm dừng nghỉ còn lại dự kiến lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện). Giai đoạn đầu thực hiện lắp đặt 5 trụ sạc mỗi bên; khi có nhu cầu hoặc khi dự án hoàn thành đồng bộ sẽ đầu tư tiếp 5 trụ sạc mỗi bên.

Tập đoàn Xuân Khiêm đầu tư 2 trạm dừng nghỉ gồm: Hàm Nghi-Vũng Áng (Km534+310) và Vũng Áng-Bùng (Km594+400) đến nay đã lắp đặt xong 3 trụ sạc mỗi bên (tương đương 6 vị trí đỗ xe vào sạc điện).

Về kế hoạch triển khai, trạm Hàm Nghi-Vũng Áng quy hoạch tổng cộng hai bên trạm có 56 vị trí đỗ xe vào sạc điện; hiện đã đưa vào hoạt động 12 vị trí. Trạm Vũng Áng-Bùng quy hoạch tổng cộng hai bên trạm có 58 vị trí đỗ xe vào sạc điện; hiện đã đưa vào hoạt động 12 vị trí.

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm trên tuyến cao tốc Hàm Nghi-Vũng Áng đã hoàn thành và đưa vào khai thác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên danh T&T-19/5-Trung Phương-Đông Bắc đầu tư trạm dừng nghỉ Cam Lộ-La Sơn (Km36+500) hiện tại chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Dự kiến lắp đặt 5 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 10 vị trí đỗ xe vào sạc điện). Giai đoạn đầu thực hiện lắp đặt 2 trụ sạc mỗi bên; khi có nhu cầu hoặc khi dự án hoàn thành đồng bộ sẽ đầu tư tiếp 3 trụ sạc mỗi bên.

Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Minh Đăng đầu tư trạm dừng nghỉ Quy Nhơn-Chí Thạnh (Km1251+500) hiện chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Tới đây, tại mỗi trạm dừng nghỉ đang triển khai lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện); quy hoạch số lượng vị trí đỗ xe vào sạc điện là 40 vị trí mỗi bên trạm.

Công ty Châu Thành TTC đầu tư trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205) đã triển khai lắp đặt đưa vào hoạt động trạm bên phải tuyến 7 trụ sạc (tương đương 14 vị trí bãi đỗ xe vào sạc điện); trạm bên trái tuyến 6 trụ sạc (tương đương 12 vị trí bãi đỗ xe vào sạc điện). Tới đây, mỗi trạm dừng nghỉ sẽ triển khai lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện); quy hoạch số lượng vị trí đỗ xe vào sạc điện là 40 vị trí mỗi bên trạm.

Nhà đầu tư Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Bình An đầu tư trạm dừng nghỉ Cần Thơ-Hậu Giang (Km45+00) hiện tại chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Dự kiến lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 20 vị trí đỗ xe vào sạc điện)

Công ty Nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn đầu tư trạm dừng nghỉ Hậu Giang-Cà Mau (Km100+200) chưa lắp đặt hệ thống trạm sạc điện. Dự kiến lắp đặt 06 trụ sạc mỗi bên trạm (tương đương 12 vị trí đỗ xe vào sạc điện).

Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí trạm dừng nghỉ xanh

Đánh giá các trạm dừng nghỉ là vị trí chiến lược để hình thành mạng lưới cung ứng nhiên liệu sạch, Tập đoàn Petrolimex sẽ nghiên cứu triển khai hạ tầng cho khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), Hydrogen, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp carbon thấp… hướng tới nhóm phương tiện hạng nặng (xe tải, container) khó điện hóa hoàn toàn.

Các nhà đầu tư Liên danh Futabuslines-Thành Hiệp Phát, Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Minh Đăng, nhà đầu tư Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Bình An, Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn cam kết nghiên cứu việc cung cấp năng lượng xanh trong tương lai và sẽ cập nhật báo cáo khi có phương án bổ sung cụ thể.

Tập đoàn Xuân Khiêm đã triển khai năng lượng Mặt Trời áp mái để tự chủ một phần nguồn điện sạch; có nghiên cứu phương án đề xuất về mục tiêu, hạ tầng cung cấp nhiên liệu LNG, Hydrogen; đề xuất đưa trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm vào danh sách các đơn vị thí điểm mô hình hạ tầng giao thông xanh quốc gia.

Liên danh T&T-19/5-Trung Phương-Đông Bắc sẽ triển khai năng lượng mặt trời áp mái để tự chủ một phần nguồn điện sạch.

Công ty Châu Thành TTC cam kết tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án cung cấp năng lượng xanh (điện Mặt Trời mái trạm-hệ thống lưu trữ pin-trạm sạc nhanh…) tại trạm dừng nghỉ phù hợp với nhu cầu khai thác, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và định hướng phát triển giao thông xanh trong thời gian tới. Trường hợp có phương án bổ sung cụ thể, nhà đầu tư sẽ cập nhật, hoàn thiện báo cáo theo quy định.

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm trên đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn được đưa vào vận hành, khai thác. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khẳng định các trạm dừng nghỉ đều có thiết kế hệ thống trạm sạc điện, tuy nhiên, theo ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, số lượng trụ sạc (số vị trí đỗ xe tối thiểu có thể bố trí phương tiện giao thông cơ giới vào sạc điện chiếm 10% tổng vị trí đỗ xe; việc đầu tư hạ tầng dành để lắp đặt trụ sạc, thiết bị sạc phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và từng giai đoạn đầu tư), cơ cấu cung cấp cho các hãng xe, công suất… chưa thống nhất; việc cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ hiện tại các nhà đầu tư chưa có định hướng, kế hoạch triển khai cụ thể.

Để đảm bảo thống nhất trong xây dựng, quản lý hạ tầng hệ thống trạm sạc điện và cung cấp nhiên liệu xanh tại các trạm dừng nghỉ đồng thời triển khai theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn) về hệ thống sạc điện tại các trạm dừng nghỉ, trong đó có yêu cầu cụ thể các thông số kỹ thuật; yêu cầu phòng cháy, chữa cháy… và quy định giá dịch vụ để thống nhất chung trong các trạm dừng nghỉ, phục vụ nhu cầu đa dạng các loại xe điện.

Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chí trạm dừng nghỉ xanh; lộ trình, hành lang pháp lý… về cung cấp các nhiên liệu xanh (LNG, CNG, Hydrogen…); lộ trình chuyển đổi trạm dừng nghỉ theo tiêu chí xanh… để định hướng, quy hoạch hạ tầng trong các trạm dừng nghỉ và triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

