Biểu dương 97 đơn vị công nghệ tiêu biểu trong hệ sinh thái số Việt Nam

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức Lễ biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (Vietnam I4 Impact Awards) 2026.

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố, cùng sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức khoa học-công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xuất phát từ tinh thần đó, Liên hiệp Hội Việt Nam chỉ đạo tổ chức Chương trình "Thành tựu tác động vì Việt Nam số" năm 2026 nhằm tìm kiếm, ghi nhận và lan tỏa các mô hình, sáng kiến, giải pháp và những người đang tạo ra những tác động thiết thực đối với nền kinh tế, xã hội và tương lai phát triển của đất nước.

Theo Tiến sỹ Khoa học Phan Xuân Dũng, sau 4 năm triển khai Chương trình TOP Công nghiệp 4.0, năm nay chương trình chính thức chuyển đổi sang tên gọi mới “Thành tựu tác động vì Việt Nam số.”

Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là sự chuyển đổi về tư duy phát triển và hệ giá trị cốt lõi. “I4” hôm nay không chỉ là “Công nghệ 4.0” mà còn là“Công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Trí tuệ - Tác động” - trở thành tiêu chí trung tâm xuyên suốt toàn bộ Chương trình. Thông qua Chương trình, Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn tiếp tục xây dựng nền tảng kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện, trường, nhà khoa học và nhà đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hình thành các chuỗi giá trị mới cho Việt Nam trong tương lai.

Tiến sỹ Khoa học Phan Xuân Dũng tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cộng đồng khoa học và doanh nghiệp công nghệ, chương trình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phát triển nhanh, xanh, thông minh và bền vững.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, năm 2026, Chương trình đã thu hút gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tham gia.

Qua hai vòng xét chọn, Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 140 hồ sơ của 97 đơn vị tiêu biểu để biểu dương.

Nhiều giải pháp nổi bật đã góp phần hỗ trợ quản trị y tế thông minh, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng AI và dữ liệu lớn, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam.

Cụ thể ở các hạng mục như Công nghiệp số và hạ tầng số có 66 đơn vị được vinh danh; tác động xã hội và tính bền vững có 40 đơn vị được vinh danh; văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu có 5 đơn vị được vinh danh; quản trị và năng lực lãnh đạo có 24 đơn vị/cá nhân được vinh danh; Rồng Xanh Awards có 7 đơn vị, cá nhân được vinh danh.

Ban tổ chức khẳng định, các doanh nghiệp được vinh danh không chỉ sở hữu năng lực công nghệ nổi bật mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và khả năng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ.

Ban tổ chức cũng ghi nhận sự đồng hành và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần HANEL, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ), Công ty Cổ phần Tổng Công ty phân bón dầu khí Cà Mau…trong việc hỗ trợ triển khai thành công chương trình và lan tỏa thông điệp đổi mới sáng tạo trên toàn quốc./.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình cơ quan dân cử thông minh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

​