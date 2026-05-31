Phạt nặng người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông

Chiều 31/5, Công an thành phố Hà Nội thông tin liên quan đến clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người đàn ông có những phát ngôn không phù hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 1B, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe đối với anh L.T.G về 2 hành vi “Không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu” và “Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông” khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip xe ôtô lưu thông một đoạn dài trong làn đường dành riêng cho xe máy tại đoạn đường rẽ từ cầu Phù Đổng vào phường Phúc Lợi (Hà Nội).

Khi được chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) dừng phương tiện để kiểm tra và yêu cầu xuống xe làm việc, người trên ôtô tự xưng là Khúc Cao Thế (thầy dạy lái xe nổi tiếng trên mạng xã hội).

Sau đó, chiếc xe dừng ngay giữa đường, người ngồi trên xe tiếp tục tranh cãi với lực lượng chức năng. Sự việc gây bức xúc dư luận, nhiều độc giả cho rằng hành vi trên gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cần phải bị xử lý nghiêm.

Nắm bắt thông tin, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, những người liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, khoảng 15 giờ 55 phút ngày 29/5, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Quốc lộ 1B (phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 30B-170.XX có hành vi không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu phương tiện dừng xe theo hướng dẫn để kiểm tra, xử lý.

Trong quá trình làm việc, người ngồi ghế phụ trên xe xưng tên là Khúc Cao Thế đã có những phát ngôn không phù hợp với cán bộ làm nhiệm vụ và sử dụng hình ảnh ghi lại sự việc để đăng tải lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng mời những người liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, người đã có những phát ngôn được xác định anh K.C.T (sinh năm 1978, trú tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội), không phải là giáo viên của bất kỳ cơ sở đào tạo lái xe nào.

Anh K.C.T thừa nhận, chiều 29/5 có sử dụng xe ôtô cá nhân biển kiểm soát 30B-170.XX để hỗ trợ, hướng dẫn thêm kỹ năng lái xe cho anh L.T.G (sinh năm 1984, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Anh K.C.T cũng nhận thấy việc phát ngôn với lực lượng Cảnh sát giao thông là không phù hợp, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đồng thời xác định người điều khiển xe ô tô là anh L.T.G, có Giấy phép lái xe hạng B còn thời hạn sử dụng và đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Anh L.T.G thừa nhận trong quá trình điều khiển phương tiện đã không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu và không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đối với các hành vi khác có liên quan, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, mọi thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ đều được tiếp nhận, xác minh khách quan, xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời đề nghị người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng, ứng xử văn minh, đúng mực khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và tuân thủ quy định pháp luật./.

