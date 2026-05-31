Thi lớp 10 tại Hà Nội: Kỳ thi nhiều đổi mới, nghiêm túc và phân hóa tốt hơn

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây là kỳ thi lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Hôm nay, gần 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến hết giờ thi môn Toán, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi được thí sinh, giáo viên đánh giá có độ phân hóa cao.

Kỳ thi đông kỷ lục

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội năm nay có gần 124.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước tới nay và tăng khoảng 21.000 em so với con số gần 103.000 thí sinh dự thi của năm 2025.

Để tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã bố trí gần 5.300 phòng thi chính thức, gần 400 phòng thi dự phòng tại 224 điểm thi, tăng 20 điểm thi so với năm 2025. Gần gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động để phục vụ kỳ thi.

Số lượng thí sinh đông, số điểm thi tăng trong khi năm nay là năm đầu tiên kỳ thi vận hành theo chính quyền địa phương hai cấp, không còn cấp quận, huyện, công tác chuẩn bị thi vì thế được Hà Nội chỉ đạo sát sao.

Trước thềm kỳ thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2026-2027 yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát tất cả các khâu, từ nhân lực đến cơ sở vật chất, các phương án dự phòng; tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn để phụ huynh, học sinh hiểu đúng quy định, tránh tâm lý hoang mang do thiếu thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng phối hợp với Công an thành phố tổ chức tập huấn công tác coi thi, chấm thi, đặc biệt là phòng ngừa gian lận công nghệ cao với tinh thần không chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2026-2027 chủ trì hội nghị họp rà soát công tác chuẩn bị trước kỳ thi. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Trong điều kiện thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt kéo dài, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn yêu cầu các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để việc di chuyển của thí sinh được thuận lợi. Các điểm thi phải bố trí đủ quạt, nước uống, lực lượng hỗ trợ giúp thí sinh di chuyển đến phòng thi nhanh chóng. Mỗi điểm thi được bố trí một điểm chờ giúp phụ huynh có nơi nghỉ ngơi khi đưa đón con.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từng khâu, kỳ thi lớp 10 của Hà Nội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, không có cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi. Số thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật là 4 em với cùng lỗi giống nhau là mang điện thoại di động vào phòng thi.

Đề thi phân hóa tốt hơn

Đề thi được thí sinh, giáo viên đánh giá là khó hơn năm ngoái, có sự phân hóa tốt. Cấu trúc đề không thay đổi nhưng cách ra đề có nhiều điểm mới hướng đến đánh giá năng lực học sinh, theo đúng tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với đề thi môn Ngữ văn, thí sinh hứng thú với câu hỏi phần đọc hiểu về lựa chọn sống bằng lòng với hiện tại hay dấn thân khám phá chân trời mới và câu hỏi nghị luận xã hội về vấn đề mất kết nối với thế giới xung quanh ở giới trẻ. Theo các thí sinh, đề thi đặt ra các vấn đề gần gũi và thiết thực, cho phép học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân theo các góc nhìn riêng.

Niềm vui của thí sinh sau bài thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đề thi môn Tiếng Anh được giáo viên đánh giá là có sự điều chỉnh tích cực. Cô Mai Linh, giáo viên Tiếng Anh Trường Trung học phổ thông Marie Curie Long Biên cho rằng dấu ấn nổi bật của đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay là có nhiều câu hỏi liên quan đến đời sống học sinh như lựa chọn nghề nghiệp, quản lý thời gian cá nhân. Đặc biệt ở phần đọc hiểu và sắp xếp câu hoàn thành đoạn văn yêu cầu học sinh tư duy và vận dụng, không chỉ học thuộc. Đề thi xuất hiện mẫu hội thoại hàng ngày thực tế, yêu cầu học sinh hiểu ngữ cảnh và chọn đúng sắc thái.

“Đề thi có sự phân hóa tốt. Học sinh trung bình có thể đạt 5-6 điểm nếu nắm vững kiến thức cơ bản, học sinh khá có thể đạt 7-8 điểm. Học sinh giỏi cần cẩn trọng ở phần đọc hiểu và hoàn thành đoạn văn mới có thể đạt điểm 9-10,” cô Mai Linh nhận định.

Toán là môn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho thí sinh trong mùa thi năm nay. Kết thúc môn thi cuối cùng, cổng trường thi có những nụ cười nhưng cũng có những nét mặt căng thẳng và những giọt nước mắt rơi. “Đề thi môn Toán khó hơn hẳn so với năm ngoái, là thách thức nếu không học chắc kiến thức. Số câu phân loại tăng lên. Nếu năm ngoái, câu khó sẽ chiếm khoảng 1 điểm, rơi vào ý c bài hình và bài số 5 thì năm nay, từ câu c bài 3 đã khó, ý hai câu b của bài hình [bài số 4] cũng rất khó,” Nguyễn Hương Giang, học sinh Trường Trung học cơ sở Mê Linh cho hay.

Đề thi môn Toán khó, nhiều thí sinh căng thẳng khi rời trường thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cũng theo Giang, thậm chí ý hai câu b bài hình học còn khó hơn bài 5. Vì vậy, nếu thí sinh cứ làm theo trình tự sẽ bị vướng rất nhiều thời gian cho bài hình mà không còn thời gian cho các bài khác. Vì vậy, theo nữ sinh, việc đọc lướt đề để xác định độ khó, dễ và phân bổ thời gian hợp lý, chọn câu dễ hơn làm trước và không mặc định bài 5 luôn khó nhất là một kinh nghiệm cho các sỹ tử năm sau.

Nhận định về đề thi môn Toán, thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên Toán trường Trường Phổ thông liên cấp Vinschool cho rằng đề vẫn giữ ổn định về cấu trúc nhưng tiếp tục chuyển mạnh sang đánh giá năng lực vận dụng. Các bài toán thực tế xuất hiện ở nhiều vị trí trong đề: thống kê chiều cao học sinh, xác suất rút bóng đánh số, bài toán sản xuất áo theo kế hoạch, bài toán mua hoa, bài toán thể tích bể nước và xô đựng nước, bài toán tối ưu chi phí nhân công và thuê kho xưởng.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các bài toán thực tế không chỉ dừng ở việc đọc hiểu ngữ cảnh mà yêu cầu học sinh thiết lập mô hình toán học, lựa chọn công cụ phù hợp rồi giải quyết vấn đề. Điều này phản ánh rõ tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018: đánh giá khả năng học sinh sử dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống trong đời sống.

Mở rộng cơ hội tiếp cận và công bằng hơn cho thí sinh

Đánh giá tổng quan về kỳ thi, các thí sinh và giáo viên cho rằng những điều chỉnh trong đề thi theo hướng tăng độ phân hóa và ứng dụng thực tiễn là phù hợp với một kỳ thi có tính cạnh tranh cao như tuyển sinh vào lớp 10. Năm nay, thành phố có gần 124.000 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao là gần 81.500 em, chiếm tỷ lệ khoảng 66%.

Thí sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, Hà Nội cũng đã có nhiều điều chỉnh so với năm 2025 theo hướng mở rộng cơ hội tiếp cận và công bằng, thuận lợi hơn cho thí sinh.

Đây là năm đầu tiên tất cả thí sinh đều đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội cho phép các thí sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội là đủ điều kiện tham gia thi vào các trường công lập thay vì phải có đăng ký thường trú như mọi năm. Điều này đã tạo điều kiện cho hàng nghìn học sinh chỉ có đăng ký tạm trú vẫn được dự thi lớp 10 tại Thủ đô, cạnh tranh công bằng với mọi thí sinh khác thay vì phải về quê, nơi các em đăng ký thường trú, hoặc phải học ở các trường ngoài công lập với chi phí cao hơn.

“Đây là một chính sách rất nhân văn,” cô Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy nói. “Đó thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn với em và cả gia đình,” em Dương Hoàng Ngọc Diệp, học lớp 9A1, Trung học cơ sở Chương Dương chia sẻ.

Nguyễn Mai Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Bồ Đề cho biết chính sách mới đã giúp em được thi vào ngôi trường mơ ước là Trung học phổ thông Trần Phú mà không lo trái tuyến. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ quy định về phân tuyến tuyển sinh. Theo đó, học sinh được đăng ký dự thi vào bất kỳ trường nào trên địa bàn Thủ đô thay vì bị giới hạn theo 12 khu vực tuyển sinh như trước đây. “Nếu theo quy định cũ, em sẽ không được dự thi vào ngôi trường mà em yêu thích là Trường Trung học phổ thông Trần Phú mà vẫn được đảm bảo có 3 nguyện vọng như hôm nay,” Nguyễn Mai Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Bồ Đề nói.

Một điểm mới quan trọng khác là Hà Nội cũng điều chỉnh mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng kế tiếp trong quá trình xét tuyển, rút ngắn từ 1 điểm như các năm trước xuống còn 0,5 điểm.

“Những điều chỉnh này đều nhằm hướng tới mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh học sinh trong quá trình dự tuyển vào lớp 10,” ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói.

Với các thí sinh không đăng ký dự tuyển trường chuyên, kỳ thi đã chính thức khép lại. Với các thí sinh dự thi chuyên, các em sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày mai, 1/6.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, điểm thi sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu./.

Kỳ thi đã khép lại với các thí sinh không dự thi chuyên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

​