Điều tra vụ hồ tôm của người dân ở Quảng Trị nghi bị đầu độc

Chiều 31/5, Công an xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra vụ việc hồ nuôi tôm của một hộ dân trên địa bàn nghi bị kẻ xấu đầu độc, khiến tôm chết hàng loạt.

Trước đó, tối 28/5, ông Đoàn Mạnh Thanh (43 tuổi, trú thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) trình báo cơ quan công an về việc một hồ nuôi tôm của gia đình bất ngờ xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước.

Nước trong hồ có mùi hôi nồng nặc. Nghi có dấu hiệu bị phá hoại, ông Thanh đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 29/5, trong quá trình xả nước để thu gom tôm chết, ông Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đèn được bọc kín trong bao ni lông. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thu giữ các túi này để phục vụ điều tra.

Theo ông Đoàn Mạnh Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500 m², thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng.

Sau 45 ngày nuôi, toàn bộ số tôm trong hồ bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

