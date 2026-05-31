Đại lễ Phật Đản 2026 nêu cao thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết

Sáng nay (ngày 31/5), tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Trung tâm Ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS TWGHPGVN) đã tổ chức kính mừng Phật đản PL.2570-DL.2026, lan tỏa tâm từ bi tới toàn thể phật tử, công chúng.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - dương lịch 2026.

Tuyên đọc diễn văn tại Đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân trong tinh thần hộ quốc an dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp các ngành và địa phương luôn quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng pháp luật và phát huy những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Đại lễ Phật đản và cho rằng sự kiện kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, mang thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết.

Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phật tử trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và phát triển đất nước. Chư tôn đức giáo phẩm luôn hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc; phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo,” đồng hành cùng chính quyền xây dựng đất nước văn minh, hiện đại, phát triển.

Hòa thượng khẳng định, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần nhập thế tích cực, lấy từ bi làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chung tay cùng các cấp chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng xã hội an lành, nhân văn và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử vào những thành tựu chung của đất nước.

Ông Nguyễn Phi Long mong muốn Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu Phật giáo quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân ái và giàu truyền thống văn hóa với Phật giáo các nước và bạn bè quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo phật tử, người dân đã trang nghiêm dâng hương, tắm phật.

Trước đó, tối qua (30/5) tại Hà Nội, lễ cung rước xá lợi Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra với hành trình qua nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô để tăng, ni, Phật tử và người dân chiêm bái. Lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay.

Lễ rước xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về chùa Quán Sứ.

Lễ cung rước cũng là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh và định hướng các hoạt động trang nghiêm, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình nhân loại.

Tham dự Đại lễ Phật đản sáng nay có sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội; Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TWGHPGVN cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN... Dự Đại lễ còn có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đại diện Thành phố Hà Nội, cùng đông đảo phật tử và nhân dân.

