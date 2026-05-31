Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định 969/QĐ-TTg ngày 30/5/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh (giữa) chúc mừng ông Đỗ Anh Tuấn (trái), Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và ông Đỗ Hùng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh (giữa) chúc mừng ông Đỗ Anh Tuấn (trái), Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và ông Đỗ Hùng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Minh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định 969/QĐ-TTg ngày 30/5/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông có tên sau:

Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

Ông Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 27/5, tại Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bầu, biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Minh Xuân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#phê chuẩn chức vụ #Đỗ Hùng Đức #Đỗ Anh Tuấn Tuyên Quang
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 2/6. (Nguồn: AP)

Việt Nam - “Kiến trúc sư” cho hòa bình và an ninh khu vực

Theo Tiến sỹ Julia Roknifard-giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Taylor (Malaysia), thông điệp được đưa ra từ bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La đã thiết lập một khuôn khổ ngoại giao tinh tế và kịp thời cho các mối quan hệ đa phương hiện đại.

Tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Changi, Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo trân trọng trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cuốn album ảnh những hoạt động ở Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore và dự Đối thoại Shangri-La

Sáng 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.