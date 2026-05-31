Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định 969/QĐ-TTg ngày 30/5/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông có tên sau:

Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

Ông Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 27/5, tại Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bầu, biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Minh Xuân./.

