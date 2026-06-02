Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản thăm Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Ngày 2/6, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm, tiếp Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, đào tạo, an ninh mạng và gìn giữ hòa bình.

Sáng 2/6 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đang thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tích cực, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cứu hộ cứu nạn.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Nhật Bản và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả./.