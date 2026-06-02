Ngày 1/6/2026, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Vương quốc Hà Lan Marcel de Vink đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hà Lan lần thứ hai.

Trong không khí cởi mở và chân thành, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và rà soát lại tiến trình hợp tác song phương.

Hai Thứ trưởng vui mừng nhận thấy, kể từ tham vấn trước, hai bên đã phối hợp chặt chẽ thúc đẩy đạt được những kết quả đáng khích lệ như tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các sáng kiến, ứng cử viên của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu thị trường; cũng như phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ song phương.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các mục tiêu chiến lược của Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 là duy trì đà tăng trưởng cao, bền vững dựa trên nền tảng cốt lõi là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng mong muốn hai bên tiếp tục đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành và Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan đi vào chiều sâu, thực chất.

Thứ trưởng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác thương mại-đầu tư trong bối cảnh Hà Lan là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Việt Nam mong muốn Hà Lan tiếp tục là đối tác tin cậy trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Hà Lan và các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ Thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Lan Marcel de Vink đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định Hà Lan luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đối tác quan trọng, tin cậy tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ ấn tượng trước các mục tiêu phát triển cao mà Việt Nam đề ra, đồng thời khẳng định Hà Lan mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đó.

Trên cơ sở những thành quả hợp tác tốt đẹp thời gian qua, Thứ trưởng Marcel de Vink nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về việc tăng cường trao đổi và đối thoại các cấp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng cho biết Hà Lan mong muốn tổ chức các đoàn doanh nghiệp quy mô lớn sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư; sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn; hoan nghênh việc mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai các chương trình nghiên cứu chung giữa hai bên.

Trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, tư pháp, văn hóa-du lịch và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả đã có, xem xét một số thỏa thuận hợp tác mới, mở rộng hợp tác nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo chuyên môn; khuyến khích trao đổi văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và xúc tiến doanh nghiệp.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.

