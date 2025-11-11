Thúc đẩy hợp tác cảng biển - hàng không bền vững Việt Nam-Hà Lan

Việt Nam và Hà Lan tăng cường hợp tác phát triển cảng biển, hàng không thông minh và bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện đại hóa logistics.

Việt Nam và Hà Lan đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực logistics, tập trung vào phát triển cảng biển và hàng không thông minh, bền vững. Hà Lan, với kinh nghiệm từ mô hình Cảng Rotterdam – cảng xanh hàng đầu thế giới, chia sẻ nhiều giải pháp về chuyển đổi năng lượng, số hóa và quản lý vận tải hiệu quả.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn khi nhu cầu logistics và đầu tư nước ngoài tăng mạnh, nhưng cần giải quyết hai thách thức chính là nguồn vốn và kinh nghiệm quốc tế.

Sự phối hợp công – tư, đầu tư vào đào tạo nhân lực và áp dụng tiêu chuẩn mở được xem là chìa khóa giúp Việt Nam xây dựng hệ thống logistics xanh, hiện đại và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu./.