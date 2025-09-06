3 cảng biển nào của Việt Nam vào bảng xếp hạng 100 thế giới

Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cái Mép được Tạp chí Lloyd's List (Vương quốc Anh) xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hoá qua cảng lớn nhất thế giới.

Cụ thể, cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí 22, với sản lượng năm 2024 đạt trên 9,1 triệu Teu, tăng tới 23,8% so với năm 2023 và tiến thêm 3 bậc so với bảng xếp hạng năm trước. Cảng Hải Phòng cũng ghi dấu ấn khi đạt khoảng 7,1 triệu Teu, tăng 12,8%, qua đó vươn lên hạng 29. Trong khi đó, cảng Cái Mép đạt hơn 7 triệu Teu, tăng mạnh 29,2%, chiếm vị trí 30, tăng 4 bậc so với năm 2024.

Theo đánh giá của Lloyd's List, sự bứt phá của các cảng biển Việt Nam trong năm qua gắn liền với xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung khiến nhiều doanh nghiệp quốc tế đẩy mạnh dịch chuyển sản xuất và vận tải về khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật./.