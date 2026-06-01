Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 1/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông cáo về kết quả Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại Kỳ họp, sau khi nghe Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra tỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn (cũ); nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ), nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy: Ông Trần Quang Minh trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; bị cơ quan điều tra khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vi phạm của ông Trần Quang Minh gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của ông Trần Quang Minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền./.

