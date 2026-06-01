Ông Nguyễn Hồng Dương được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 1/6, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu đồng ý của 100% đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Hồng Dương, sinh 27/10/1976, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông là Thạc sỹ khoa học ngành Tổ chức quản lý vận tải, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (cũ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Hồng Dương được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thay cho ông Nguyễn Đức Thành.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Nguyễn Đức Thành; Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với ông này.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với số phiếu đồng ý của 100% đại biểu có mặt.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến, quyết nghị về nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó đặc biệt xem xét thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Đây là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt là trình Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương; qua đó mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh..., góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc và cả nước./.

Chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.