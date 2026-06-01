Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal của Philippines

Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, để tưởng nhớ bác sỹ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal.

Nguyễn Hồng Điệp

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, sáng 1/6 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.

Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sỹ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal - người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines.

Công trình tượng đài được khánh thành vào ngày 30/12/1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Tượng được đúc bằng đồng, đặt trên bệ đá granite cao trang nghiêm.

Mỗi năm, vào ngày 30/12 (Rizal Day), hàng nghìn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm.

Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal.

Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và tổ chức các sự kiện quốc gia quan trọng của Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Rizal Day #Jose Rizal Philippines
Theo dõi VietnamPlus

QUAN HỆ VIỆT NAM-PHILIPPINES

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tiến sỹ Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp TS Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây TBD của WHO; ông Masato Kanda, Chủ tịch ADB; ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm TGĐ điều hành Aboitiz Foods; bà Chin Yin Ong, đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab....

Tin cùng chuyên mục