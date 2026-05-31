Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều 31/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines.

Tại cuộc tiếp ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới.

Ghi nhận Việt Nam và ADB có quan hệ đối tác phát triển lâu dài, tin cậy và hiệu quả thông qua sự hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực như kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính, phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm qua, Chủ tịch ADB khẳng định Việt Nam là một đối tác phát triển quan trọng; bày tỏ ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới.

Chủ tịch ADB khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tiến sỹ Saia Ma'u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tiếp ông Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của WHO ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam; trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Để từng bước thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn, tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn và tư vấn kỹ thuật của WHO để nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới.

Ông Saia Ma’u Piukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đánh giá cao Việt Nam rất chủ động trong việc vừa ban hành nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Saia Ma’u Piukala khẳng định tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế; thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin tạo liên thông và kết nối; hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods.

Tiếp ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm-nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu-trí tuệ nhân tạo, đã góp phần bổ sung một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa Việt Nam và Philippines.

Đánh giá các lĩnh vực Tập đoàn Aboitiz Foods quan tâm đầu tư tại Việt Nam gắn trực tiếp với những ưu tiên lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích tập đoàn nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực: năng lượng theo hướng ổn định, bền vững, phát thải thấp, có khả năng chống chịu và phù hợp điều kiện thực tế Việt Nam; triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Aboitiz Foods bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua; mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng, thực phẩm-nông nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số; thúc đẩy các dự án phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, phát triển nông nghiệp xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Chin Yin Ong, Đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab.

Tiếp bà Chin Yin Ong, Đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của Tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và các mô hình giao thông bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, hạ tầng số, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý giao thông đô thị và phát triển các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh những định hướng phát triển của Grab phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển của Việt Nam; khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh; quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân.

Bà Chin Yin Ong khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab. Hiện tập đoàn đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam với mức độ thâm nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với ít nhất 3 dịch vụ (GrabBike, GrabFood, GrabTaxi), giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Bà Chin Yin Ong cam kết đồng hành cùng Việt Nam, hợp tác thực hiện các giải pháp kết nối vận tải đa phương thức, hỗ trợ giao thông công cộng đô thị và hạ tầng hỗ trợ phương tiện xanh; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số thông qua nền tảng học tập trực tuyến của Grab; quảng bá hình ảnh Việt Nam ra khu vực và nghiên cứu cơ chế thử nghiệm đối với một số công nghệ mới như phương tiện tự hành, robot giao hàng.

Bà Chin Yin Ong khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư, hoạt động lâu dài tại Việt Nam để phục vụ người dân và đóng góp tích cực vào các mục tiêu, chiến lược quan trọng của đất nước. Doanh nghiệp luôn cởi mở với mọi khả năng, cơ hội hợp tác và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền các cấp./.

