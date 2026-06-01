Bản tin 60s ngày 1/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Công Thương cảnh báo rủi ro với một số dòng xe khi sử dụng xăng E10 từ ngày 1/6.

Hà Nội đề xuất mở rộng Vành đai 5 lên 8 làn cao tốc.

Người đàn ông cầm bồ cào đập ô tô giữa phố Hà Nội.

Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 6.

Hơn 100 tấn cá chết ở Đồng Nai chỉ sau 2 trận mưa lớn.

Nhiều vụ gây rối trong đêm ăn mừng cúp C1 của PSG tại Pháp.

Iran nêu điều kiện đạt thỏa thuận với Mỹ.

Israel kiểm soát vị trí chiến lược ở miền Nam Liban./.